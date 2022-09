“Székesfehérvár Öreghegy legszebb részén, a Bányató közelében kínálom eladásra, ezt a csendes zsákutcában fekvő, intim belső udvarral rendelkező csodálatos családi házat. Az impozáns méret és a belső kialakítás ideális otthona lehet egy, vagy többgenerációs nagycsaládnak, de akár panzió kialakítására is alkalmas. Nem csak az otthonossága miatt lesz jó választás a leendő tulajdonosnak ez a ház, hanem azért is, mert ár-érték arányban is a legjobbak között van! Az épület egy 800 négyzetméteres parkosított telken fekszik. A földszinten nappali, étkező, hatalmas konyha, 2 szoba, egy dupla-zuhanyzós és egy kádas fürdőszoba, egy WC és a garázs kapott helyet 134 négyzetméteren.

Forrás: Ingatlanbazár

A nappaliból közvetlen kijárat van a szeparált belső udvarra, ahol egy hatalmas terasz kapott helyet. Itt van kialakítva a leendő kerti csobbanó helye is. A tágas tetőtérben négy napfényes szoba egy hatalmas előtérrel és két fürdőszoba helyezkedik el, bruttó 134, nettó kb 90 négyzetméteren. Igény szerint önálló lakrésznek is kialakítható. Az alagsorban kapott helyet a szauna zuhanyzóval és egy tágas tér külön konyhával, ami akár sportolásra, rendezvényekre, biliárdteremnek stb. alkalmas. Itt helyezkedik el a kazánház, mosókonyha és a központi porszívó egysége is. Összesen itt is kb. 90 négyzetméter áll a rendelkezésre. A ház 1995-ben épült és 2010-ben esett át egy kisebb átalakításon és egy teljes felújításon. A belső elrendezést jól átgondolt terek jellemzik. A kivitelezés mindenhol minőségi anyagok felhasználásával történt. [...]

