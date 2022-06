“Székesfehérvár egyik kertvárosi övezetében a Maroshegy elején, a Praktiker és az Interspar közelében eladó ez a két külön bejáratú lakással rendelkező családi ház, 565 négyzetméteres telken. Összeköltözőknek, két generáció együttélésére ideális lehet, de igény szerint összenyitható és nagycsaládosoknak is megfelelő lehet.

Forrás: Ingatlanbazár

A ház alapját egy a téglaépítésű „kádár kocka” képezi, melynek 2004-ben beépítették a tetőterét, ezzel létrehozva egy külön bejáratú lakást. A földszinti lakásban nappali, hálószoba, konyha + étkező, előszoba, fürdő található. Míg a tetőtérben egy amerikai konyhás nappali, két hálószobával és egy fürdőszobával, lett kialakítva. A ház alatt található még egy kb. 15 négyzetméteres pince is. [...]

A földszinti lakásban az ablakokon redőnyök is találhatók és ott klíma is segít a nyári meleget elviselni. A parkosított udvaron és a nagyméretű fedett teraszon lehetőség van a szabadidó kellemes eltöltésére, grillezésre, de igény esetén a kertészkedésre is, hiszen még van egy kis kert is gyümölcsfákkal és veteményessel. [...]”

