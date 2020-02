Továbbra is másodfokú riasztás van érvényben a szél miatt Fejér megyében

Narancssárga riasztást adtak ki az erős széllökések miatt az OMSZ munkatársai egész Fejér megye területére.

Zivatarra, jégesőre már nem számíthatunk a keddi napon a megyében, azonban erős szélre igen: a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t – írja a met.hu.

Figyelmeztető előrejelzések:

VIHAROS SZÉL

Kedden délután az északnyugati szél a délnyugati tájak kivételével sokfelé lesz viharos. A legerősebb lökések általában 65-95 km/h között várhatók, de az északi hegyek magasabban fekvő vidékein akár a 100 km/h-t is meghaladhatják. A délutáni, késő délután óráktól veszíteni kezd erejéből a szél, de az északi megyékben még éjszaka is erős maradhat (45-60 km/h-s lökésekkel). Szerdán is főleg az ország északi felén fordulhatnak elő viharos széllökések, amelyek elsősorban a Kisalföldön, illetve a Dunántúl északkeleti negyedén a 70 km/h-t is átléphetik.

ZIVATAR

Kedden napközben a záporok mellett elsősorban az Északi-középhegység térségében valamint az Alföld északkeleti részén (Nyírség, Hajdúság) zivatar is kialakulhat, amelyhez néhol 70 km/h-t meghaladó szélroham, és kisebb méretű jég társulhat. Holnap a délutáni órákban a délnyugati megyékben nem lehet kizárni gyenge villámtevékenységet.