Sok volt a tavaszi szél az idei évben

Ha szigorúan vesszük, az idén nem volt tavasz – már ami az időjárást illeti. Aztán a héten egyszerre csak berobbant a nyár. Az ember meg csak kapkodja a fejét, de már egyáltalán nem csodálkozik azon, hogy egyik front jön a másik után, a többség pedig egyfolytában rosszul van. Még a fiatalok is.

– Megbolondult az időjárás? Nem arról beszélnek, hogy felmelegedés van? – tettem fel a kérdést Szentes Olivérnek, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakértőjének. – Valóban volt egy rég nem látott, hideg április, május, de a hosszú távú trendet ez egyáltalán nem törte meg, az átlaghőmérséklet továbbra is emelkedik – válaszolta. Hozzátette, korábban is előfordultak hűvösebb tavaszok, amit adatokkal is alátámasztott: az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján a 2021-es tavasz az átlagnál 1,9 Celsius-fokkal volt hidegebb, ezzel pedig 1901 óta csak a tizenhetedik helyen áll a leghűvösebb tavaszok sorában.

Ha azonban rövidebb időintervallumot nézünk, az idei­nél hidegebb tavaszban csak 1980-ban és 1987-ben volt részünk. Az idei tavasz középhőmérséklete országosan 9,3 Celsius-fok volt. Ha hónapokra bontjuk, elmondható, hogy a március némileg hűvösebb volt a szokásosnál, de míg ott csak nagyjából 0,6 fokkal volt alacsonyabb az átlaghőmérséklet, áprilisban majdnem 3, májusban pedig 2 fokkal volt hűvösebb a korábbiaknál. Utoljára olyan, hogy két egymást követő hónap is több mint 2 fokkal az átlag alatt legyen, 15 évvel ezelőtt, 2006 február–márciusában fordult elő. A május további érdekessége, hogy 2019 és 2020 után a 2021-es sorozatban a harmadik 14,5 fok alatti középhőmérsékletű május országosan, amihez hasonló eddig nem volt 1901 óta.

Idén tavasszal gyakran jöttek hidegfrontok az éjszaka, de az időjárási kép viszonylag állandó volt: Kelet-Európában volt melegebb és a kontinens középső és nyugati részére szakadt le mindig északról a hideg, gyakori frontokkal, amelyek tartóssága okozta ezt az egész évszakra jellemző hideget – magyarázta a klímaszakértő, aki azt is elárulta, bármelyik évszakot vesszük is górcső alá a középhőmérséklet tekintetében, jellemzően többfokos szórást tapasztalhatunk. Előfordul, hogy a sokéves átlagnál néhány fokkal hidegebb van és az is, hogy melegebb. Több évet áttekintve azonban jól látszik, hogy összességében véve a középhőmérséklet folyamatosan emelkedik, egyre több az évben a melegebb napok száma. 1901 óta az éves hőmérséklet 1,2 fokot emelkedett, de ha csak a tavaszi hónapokat nézzük, nagyjából 1 fokkal melegebbek ezek, mint a 20. század elején voltak. Ez szakmai szemmel jelentős emelkedésnek mondható. Tegyük hozzá: szakemberek szerint a klímakatasztrófa 1,5 fokos emelkedésnél következik be.

Az átlaghőmérséklet folyamatos emelkedésének látszólag ellentmond, hogy idén tavasszal a Nógrád megyei Zabar többször is rekordot döntött a hideget illetően: április 26-án mínusz 5,7, majd 28-án mínusz 5,9 fokot mértek, aztán május 4-én újabb rekordot döntött a település, amikor mínusz 3,5 fokot mutatott a hőmérő. Ami az évszak csapadékosságát illeti, a március szárazabb, a május pedig csapadékosabb volt a szokásosnál. Országos átlagban 130,3 mm eső esett, ami csak kevéssel marad el az éghajlati normáltól.

– Valószínűleg mindannyian kíváncsiak vagyunk arra, milyen nyárra számíthatunk a hideg tavasz után?

– A következő hetekben előreláthatólag megszokott nyári hőmérsékleteket mérhetünk, tartós, jelentősebb lehűlésre nem kell számítani, sőt a hónap közepétől – a jelenlegi állás szerint – egy kicsit tovább is melegszik az idő – mondta Szentes Olivér.

Reméljük hát, hogy a nyár kárpótol minket az elmaradt tavaszért is!