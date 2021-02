Támadást indított ellenünk a tél – Ilyen hidegben még a Másoknak is kabátra lenne szükségük

Most mindenki, akinek valaha is azt mondták „majd ha fagy!” vadul dörzsölheti a markát. A hét második felében ugyanis kicsit betekintést nyerhetünk az oroszok jéghideg világába.

Természetesen ez egy kis költői túlzás volt, ellenben igaz alapokon nyugszik. Támad a tél és keményen csap le az egész országra, köztük értelemszerűen Fejér megyére is. Tudjuk, semmi csodálkozni való nincs azon, ha télen hideg van. Csakhogy, ez a fifikáns évszak az utóbbi időben rendkívül kesztyűs kézzel bánt velünk, elkényeztetett minket. Voltak napok, mikor már hihettük volna azt is, megérkezett a tavasz! Ellenben erről szó sincs. Ahogy Bán Balázs, amatőr fehérvári meteorológus megkeresésünkre fogalmazta, „Nem ette még meg a kutya a telet” – tartja a népi mondás, abban az esetben, ha még várható hideg a tél hátralévő részében.

Boldogok a „fagyosok”

Idáig nem igazán lehetett oka a panaszra azoknak, akik nem kedvelik a hideget, hiszen az idei tél jóval átlag feletti hőmérsékleteket hozott és csak ritkán, rövid időre alakult ki vékony hóréteg térségünkben – kezdett bele az elemzésbe Bán Balázs. – Most, tél vége felé közeledve azonban jelentős téli fordulat állhat be időjárásunkban, ami a hideget illeti. A következő egy-másfél hét során sarki eredetű, igen hideg, de többnyire száraz léghullámok árasztják el a Kárpát-medencét, így a korábbiakhoz képest jelentős lehűlés várható. Mindennek oka az, hogy az eddigi nyugatias, illetve délies légáramlási képet, amellyel enyhe levegő érkezett hozzánk, felváltja az északias és keleties áramlás, amellyel ilyenkor télvíz idején hideg, sőt akár zord levegő szokott érkezni. Nem lesz ez másképp most sem.

Fel kell készülni

Mint Balázs megosztotta velünk, a hideg levegő hirtelen, szinte egyik óráról a másikra fog lecsapni. Szerdán napközben enyhe időnek örvendhetünk, körülbelül 5 fokra számíthatunk és esőre. Csütörtökre virradóan pedig jön a fekete leves. Egyik pillanatról a másikra fordul a szél, déli irányról északnyugatira vált és alig pár óra leforgása alatt mínusz öt foknak nézhetünk elébe.

Nem kell lapátolnunk

A csapadék esetleg rövid időre ónos esőre, majd havazásra válthat, de a jelenlegi számítások szerint számottevő hó már nem lesz, mire megérkezik a fagyos fuvallat.

Arra azért figyelni kell, hogy a korábban lehullott sok eső hirtelen megfagyhat és akár járdán, lépcsőn, úttesten okozhat meglepetéseket, netalántán baleseti helyzeteket.

A hidegbetörés a csütörtöki napon tovább folytatódik, olyannyira, hogy már napközben sem emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet és az erős, viharos szélben ezt jóval, akár 10 fokkal is hidegebbnek érezhetjük majd. A hétvégén hangulatát tekintve nem lesz gond az időjárással, hiszen zömmel napos, időnként felhőátvonulásos időnk lesz, csak kis eséllyel lehet futó hózápor, amelyből számottevő hótakaró továbbra sem várható. A nappalok is fagyosak lesznek, de a napos részeken olvadhat. A továbbra is élénk, akár erős szélben jóval hidegebbnek érezhetjük a levegőt a ténylegesnél. Ez a légmozgás azonban megóvhat minket az extrém hidegtől éjjel, de azért éjszakánként így is -10 fok közelében lehetnek a minimumok. Amennyiben mégis lenne hótakaró és leállna éjszakára a szél, valamint felhő sem takarná az eget, akkor ez az érték -10 fok alá is süllyedhet.

Mit tartogat a jövő?

A jövő hét elején folytatódik a hideg, téli időjárás, azonban kissé enyhülnek a nappalok és kevéssel fagypont fölé is emelkedhet néhány órára a hőmérséklet. Éjszakára azonban maradnak a mínuszok, és felhőzettől, széltől függően -5 és -10 fok közötti értékek a legvalószínűbbek. Mérhető havazásnak továbbra sincsen sok esélye, inkább a napos, felhős, száraz, kissé szeles időjárás lesz jellemző. Érezhető enyhülés esetlegesen február 20. környékétől indulhat meg.

Befagy a Velencei-tó?

Mindezen információk után a téli sportok kedvelői élhetnek a gyanú perrel, hogy amennyiben befagy szeretett tavunk, korcsolyázhatóvá válik e? Kérdésünkre Bán Balázs elárulta, hogy várhatóan beáll a jég minden tavon, de a széllel érkező fagyos levegő okán elképzelhető, hogy hullámos lesz ez a jég. Így nem bíztos, hogy alkalmas a balesetmentes korcsolyázásra. A jég vastagsága talán a jövő hét közepére érheti el a kellő mértéket ahhoz, hogy biztonságosabban rá merészkedhessünk, de nem árt az óvatosság – inti figyelemre olvasóinkat. Csak a kijelölt, engedélyezett területeken csússzunk!