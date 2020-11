Ónos esővel indulhat a hétfő Fejér megyében

Északnyugaton kora reggel eső, ónos eső hullhat, és a hőmérséklet is fagypont alatt lesz.

Hétfőn hajnalban északnyugat felől csapadékzóna éri el hazánk északi részét és bár jelentős csapadék nem valószínű, most ez a pár milliméter is gondot okozhat, mivel kicsivel is, de fagypont alatt lesz a hőmérséklet, így az eső lefagyhat és csúszóssá teheti az utakat, járdákat.