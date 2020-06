Néhány órára kisüt a nap, de felhős keddünk lesz

Reggel, délelőtt még többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól gomolyosodik a felhőzet.

A legtöbb helyen néhány órára kisüt a nap, viszont maradnak felhősebb területek is. Több helyen valószínű eső, zápor. Estig a Duna vonalától keletebbre, később már a Dunántúlon is előfordulhat zivatar. Az északnyugati szelet főként a Dunántúl nyugati felén kísérhetik erős széllökések. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 21 és 27 fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.