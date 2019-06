Megérkezett a vihar Fejér megyébe!

Országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt.

A met.hu szombati veszélyjelzése szerint felhőszakadás veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki többek között Fejér megyére is. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.

A Velencei-tavon másodfokú viharjelzés érvényes.

A veol.hu cikke szerint a szomszédos Veszprém megyében már közel egy órája tombol a vihar, mely a radarképek szerint most Fejér megyére is készül lecsapni!

Ha van képük, videójuk a felettünk kialakuló zivatarról, ne habozzanak megosztani velünk a feol@feol.hu email címen.

Frissítés

Tímea nevű olvasónknak már sikerült is sötét felhőket lencsevégre kapnia Székesfehérváron.

Attila is fényképezőt ragadott, hogy megörökítse a Balaton felől a Tóváros felé közelítő vihart.

Esőcseppek az ablakon

Újabb fotó, egy újabb Attilától!

Abán is készülődik valami

Tímától Abáról kaptunk fotókat, ahol úgy tűnik, szintén kialakulóban van egy nagy zuhé.

Érdekes alakzatok Füle felett

István fantasztikus felhőket látott Füle felett, gyorsan le is fotózta nekünk. Köszönjük!

Sárbogárdon is besötétedett

István nevű olvasónk sárbogárdi helyzetjelentése: