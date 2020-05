Magas volt a talajközeli ózon mennyisége Székesfehérváron

Múlt hétvégén magas volt Székesfehérváron a talajközeli ózon mennyisége. Németh Lajos meteorológus szerint a napsütés és a szélcsend lehetett az oka.

A levegominoseg.hu adatai szerint május 9-én szokatlanul magas, köbméterenként közel 140 mikrogramm volt a talajközeli ózon Székesfehérváron mért értéke, miközben a határérték 120 egység. Múlt vasárnap és hétfőn is 100 fölött voltak a szakhonlap által közzétett értékek, de már 120 alatt. Pénteken, május 15-e délutánján 69 mikro­gramm/köbméter volt a talajközeli ózon mennyisége a városban.

Németh Lajos meteorológust hívtuk segítségül. – Az erős napsugárzás, a nagy gépkocsiforgalom és a szélcsendes idő, ez a három tényező, ami azt okozhatja, hogy a talaj közelében megnő a szálló por és a talajközeli ózon koncentrációja. Szombaton és vasárnap nyárias meleg volt, 25 fok feletti hőmérséklet, szélcsend – mondta el. – Ezt fotokémiai szmognak is szokták nevezni: amikor is a kémiai folyamatok az erős napsugárzás hatására indulnak be a talaj közelében – tette hozzá. – Az ózonnak, de a magas légköri ózonnak az a feladata, hogy a nap káros UVB-sugárzását gyengítse, megszűrje, de ez olyan 15-25 kilométer magasságban keletkező ózonréteget illeti. A talajközeli ózon káros az egészségre, nagyon megérzik, akik légúti megbetegedésben szenvednek.

A meteorológiai háttér után az orvosira Jakab Ferenc virológusnál kívántunk rákérdezni a Pécsi Tudományegyetemen (PTE).

Vajon a talajközeli magas ózonkoncentráció lehet-e hatással, kifejezetten vírusölő hatással a koronavírusra? A fertőtlenítőszerként használatos ózon azonos-e, s ha igen, mennyiben a talajközeli ózonnal? Kérdéseinkre a PTE Virológiai Laboratóriuma részéről nem kívántak válaszolni.