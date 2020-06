Leszakadt az ég Csókakőn

Vasárnap reggel óta érvényben van az első, néhány helyen a másodfokú riasztás esőre, szélre, zivatarra.

Csókakőn már reggel óta üzemel a jégkármérséklő rendszer, s a helyiek vasárnapját záporok, zivatarok tarkítják.

Fejér megyére zivatar és felhőszakadás miatt van másodfokú, narancssárga riasztás érvényben. A legtöbb és legintenzívebb zivatarok továbbra is az északnyugat-délkelet sávban várhatóak. A zivatarokat felhőszakadás kísér(het)i, többnyire 20-40 mm közötti csapadék eshet, de néhol a 40, 50 mm feletti mennyiség sem kizárt. Emellett viharos szél is társulhat a csapadékgócokhoz, van esély az említett sávban a károkozó, 90 km/h feletti szélrohamokra is. Helyenként nagyméretű (> 2 cm) jégre is lehet számítani. Csökkenő számban éjszaka is lehetnek elszórtan zivatarok – írja az OMSZ.

