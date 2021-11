Közeleg a tél, de vajon milyen lesz Fejérben?

Ez lesz a leghidegebb telünk, olvashattuk már számos helyen. De vajon mi az igazság, megmondható-e ez egyáltalán október végén, hogy milyen tél vár ránk? Ezekkel a kérdésekkel kerestük meg Bán Balázs fehérvári meteorológust.

Egyre több olyan hír jelenik meg ebben az időszakban, amely arra hivatott, hogy megjósolja, milyen is lesz az idei tél időjárása. A szakemberek ilyenkor sziszegve morognak, hogy hogyan is hihetnek az emberek ezeknek a híreknek. Teszik ezt jogosan, hiszen a mai időjárási előrejelzések még mindig csak ott tartanak, hiába a fantasztikus technika, technológia, hogy mindössze pár napra, esetleg 1-2 hétre jelezhető előre biztonsággal a várható jövőkép – kezdi meg mondandóját a szakember.

Léteznek persze hosszútávú időjárási modellek, amelyek végkimenetelét szuperszámítógépek segítségével számítják ki, azonban az időjárásban, légkörünkben, annyi a változó és kiszámíthatatlan bemeneti tényező, hogy ezen hosszútávú modellek végkimenetele erőteljesen kétséges. És akkor még finoman fogalmaztunk. Gyakorlatilag bárki jósolhatna ugyanilyen időtávra mindenféle számítógép nélkül, csak úgy poénból, neki is ugyanolyan esélye lenne a beválásnak, mint a hiper-szuper méregdrága számítógépeken, szoftvereken készítette előrejelzéseké. Így hát ne dőljünk be ezeknek a híreknek ilyentájt, hogy milyen is lesz a tél. Egyszerűen nem lehet megmondani, előrejelezni ilyen korán. Higgyünk inkább a hivatalos meteorológiai oldalaknak, és ott próbáljunk meg tájékozódni a várható időjárásról, de bizony ott is csak rövid távú, esetleg néhány hétre szóló előrejelzéseket fogunk találni. Az utóbbiaknál oda is van írva, hogy ezek beválási esélye erőteljesen bizonytalan – fejti ki Bán Balázs.

Ha mindenképpen valamiféle téli előrejelzésre vágyik valaki, akkor álljon itt egy statisztikákra, tendenciákra épített, mondjuk úgy, hogy nem minden szakmai alapot nélkülöző jóslat az idei télre:

– Amennyiben abból indulunk ki, hogy az elmúlt teleink enyhék, havazásban, hótakaróban szegények voltak, amely sajnos jól beleillik a melegedő klímánkba, akkor az mondható el, hogy nagyobb eséllyel lesz az idei tél is enyhébb a korábbi évek átlagánál. Inkább olyan mediterrán télre van nagyobb esély. Azaz keményebb fagyoktól mentes, inkább esős, mintsem havas, akár időnként csak kiskabátos télnek nagyobb az esélye. Természetesen előfordulhatnak fagyosabb, 1-2 nap erejéig komolyabb mínuszokkal jellemzett időszakok is. Persze eshet a hó is időnként. Esetleg meg is maradhat pár nap erejéig, de nagy, tartós havaknak kicsi az esélye. De mindig az időjárásé az utolsó szó, és lehet, hogy az előttünk álló tél rácáfol a tendenciákra, és komolyat alakítván emlékezetessé teszi ezt az időszakot. Esély van rá, még ha halovány is.