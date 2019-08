Kedden is számíthatunk záporokra, zivatarokra Fejérben

A legmelegebb órákban 28-34 fok valószínű.

Az idokep.hu előrejelzése szerint kedden napközben a napos időszakok mellett elszórtan továbbra is számítanunk kell záporok, zivatarok kialakulására. Hajnalban a Nyugat-Dunántúlon képződhet foltokban pára, köd. Helyenként megélénkül a délkeleti szél. A legmelegebb órákban 28-34 fok valószínű.

Nem lesz front térségünkben.

Székesfehérváron a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül várható.

Orvosmeteorológia

Kedden is a főként a meleg, fülledt idő veheti igénybe szervezetünket, front nem lesz térségünkben. Fáradékonyság, bágyadtság, dekoncentráltság továbbra is sokaknál előfordulhat. A fülledt idő miatt keringési és légzőszervi panaszok jelentkezhetnek, légszomj is előfordulhat, valamint vérnyomás-ingadozás és keringési problémák léphetnek fel.

Közlekedésmeteorológia

Kedden is elszórt záporokra, zivatarokra kell készülni, melyek környezetében vizessé, csúszóssá válhatnak az utak. Intenzívebb csapadékgócok esetén hirtelen lecsökkenhet a látástávolság, vízátfolyások is kialakulhatnak. Erős, esetleg viharos széllökések záporok, zivatarok környezetében lehetnek, melyek jelentősen csökkenthetik a járművek menetstabilitását.

A folytatásban…

Szerda reggel nyugaton és néhol északon találkozhatunk párás, ködös körzetekkel. Napközben a sok napsütés mellett már csak helyenként, elsősorban északon fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A délkeleti szél csak kevés helyen élénkülhet meg. Délután 29-35 fokot mérhetünk, délkeleten lesz a legmelegebb.

Csütörtökön fátyolfelhők szűrhetik sokfelé a napsütést, egy-egy zápor, kisebb zivatar legfeljebb északkeleten alakulhat ki. Gyenge, mérsékelt lesz a délkeleti szél. A csúcshőmérséklet 30-35 fok között alakulhat.

Pénteken elsősorban ország északkeleti, északnyugati területein alakulhatnak ki szórványos záporok, zivatarok. Ezeken a tájakon megélénkül, néhol megerősödik az északira forduló szél. Délután 28-34 fok valószínű. Hétvégén is meleg időre, szórványos záporokra van kilátás.