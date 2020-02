Ismét feltámad a szél vasárnap estétől

Az észak felől érkező, és gyorsan átvonuló markáns hidegfront hatására estétől egyre több helyen kell viharos széllökésekre számítani!

A legerősebb széllökések síkvidéken általában 70-80, míg főként a Dunántúl északi tájain, illetve Pest és Nógrád megyében néhol akár 90 km/h-t is meghaladhatják, de a magasabban fekvő helyeken 100 km/h körüli lökések is lehetnek. Hétfő napközben fokozatosan veszít erejéből a szél: délutánra a viharos, estére már az erős lökések is megszűnnek – írja a met.hu.