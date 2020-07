Hőségből és zivatarból sem lesz hiány – Így ér véget a nyár, amatőr időjósunk szerint

2020 nyaráról az első gondolata a többségnek valószínűleg az, hogy szélsőséges. Igazuk is van. Hogy miért történik mindez és mire számíthatunk a következő időszakban, azt egy dunaújvárosi amatőr időjóstól kérdeztük.

Dunaújváros és környéke lakosságának nem lehet ismeretlen Farkas Mikulás neve. Az amatőr időjós szenvedélyesen viseltet a meteorológia iránt, saját platformjain pedig előrejelzéseket is készít. Saját mérőállomásával körülbelül 90%-os pontossággal tudja meghatározni az elkövetkező időszak időjárását. Hobbijáról részletesebben IDE kattinva tudnak olvasni, most pedig térjünk is át arra, milyen lesz a nyár vége a Fejér megyeiek számára?

Eddig nem sok jóval örvendeztetett meg minket az időjárás. Napokig tartó kánikulák után hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló zivatarok szeszélyének lettünk kitéve.

Augusztus első felében átlagos, nyári hőmérsékletre számíthatunk. Az időjárás nem haladja meg jelentősen majd a körülbelüli 30℃ fokot, és várhatóan nem éri el a 35℃-t. Harmadikától ismét fellélegezhetünk a napok óta tartó meleg után, csapadékosabb időre van kilátás, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Egész napos esőzéstől azonban nem kell tartanunk.

A nyár utolsó havának második felét illetően nehezebb előrejelzésbe bocsátkozni, Farkas Mikulás ezt már inkább jóslásként nevezné meg; azt viszont elárulta, hogy megérzése szerint marad az eddig tapasztalt, változékony időjárás. Hol napsütés és kisebb hőség, hol pedig hirtelen lezúduló csapadék vár majd ránk. Véleménye szerint szeptemberben fordulhat a kocka, ott már egy egységesebb meleg időre számít, amit nem tarkítanak majd záporok, de leszögezte, hogy semmi sincs kőbe vésve, hiszen ekkora távolságra nehéz pontos előrejelzést adni.

Más ez a nyár, mint a többi?

Gyerekként még az ember könnyebben alkalmazkodik, 10-20 év távlatából pedig úgy tűnhet, más idők jártak akkoriban. A dunaújvárosi amatőr időjóstól azt is megkérdeztük, vajon tényleg különbözik-e a mostani? Zajlik-e jelenleg bármi szokatlan?

– Ez a nyár még mondhatni átlagnak felel meg, hőmérséklet szempontjából. Korábbi méréseimet visszanézve sem tapasztaltam semmi drasztikusat, sokszor nem volt melegebb az idő 30℃ foknál. Ennél forróbb nyarak is voltak már a történelem során, és attól tartok, hogy még lesznek is, ráadásul egyre gyakrabban. A csapadék eloszlása is egyre szélsőségesebbé kezd válni; akadt olyan pontja Magyarországnak, ahol 24 órán belül 178 mm esett, míg Dunaújvárosban egész évben alig esett 200 mm csapadék.

Farkas Mikulás úgy véli, egyre inkább becsülni kell az olyan nyarakat, mint a mostani, mert a következő években tényleg forróbb lesz a helyzet. Hogy mire gondol pontosan ez alatt? – Hogy akár több, mint egy hétig 35℃ fok felett maradhat a hőmérséklet. Természetesen nem egyedi eset lenne, régen is volt hőség, de nem ilyen mennyiségben és nem ilyen tartósan – zárta gondolatát.

Esik is, meg nem is

Az amatőr időjóst arról is kifaggattuk, miként fordulhat elő az, hogy egy adott városon belül is képes változatos módon eloszlani a csapadék mennyisége.

– Előfordul, hogy annyira gyenge az áramlás odafent, hogy egyszerűen nincs, ami tovább vinné a felhőket. Olyan példával tudnék előhozakodni, ami pár hete történt Dunaújvárosban. Egy zivatarcella alakult ki; az intenzív felhőszakadás jégesővel párosult, de mivel mozdulatlan volt, kis területen tudott csak esni az eső. Hihetetlen értékek születtek. Emlékszem, a reptéren egy szem sem esett, nálam 4,2 mm, az OMSZ állomáson pedig 68 mm. Igazából pár kilométeres távolságokról beszélünk, a számok mégis rendkívül kiugróak. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy az ennyire helyi és ekkora csapadékban eltérést okozó zivatar azért ritka – nyugtatott meg minket Farkas Mikulás.