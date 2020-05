Délelőtt még süthet a nap, délutántól elered az eső kedden

Délelőtt még hosszabb időre kisüthet a nap, majd a késő délelőtti, déli óráktól ismét erőteljes gomolyfelhő-képződés várható.

Főként a délutáni, esti időszakban több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, valamivel nagyobb számban a Dunától keletre. Területi átlagban nem, de intenzívebb gócokban lokálisan akár nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Az északnyugati, északi szél főként a Dunántúlon megerősödik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között valószínű.