Citromsárga figyelmeztetés van érvényben tartós köd miatt Fejérben

A hőmérséklet napközben -3 és +6 fok között alakul, a fagypont alatti értékek a borult tájakon lesznek.

Pénteken az ország túlnyomó részén borult, párás, a középső harmadban ködös lesz az idő. Emellett a nyugati, délnyugati megyékben hosszabb időre kisüthet a nap. A ködös területeken ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat. A hőmérséklet napközben -3 és +6 fok között alakul, a fagypont alatti értékek a borult tájakon lesznek. Késő estére 0 és -5 fok közé hűl le a levegő – írja a met.hu.

Fejérben citromsárga

Sokfelé várható zúzmarás köd, helyenként gyenge ónos szitálás, szemcsés hó, hószállingózás is előfordul. Kiemelten a középső tájakon valószínű több helyen is tartósabban pár száz méter alatti látástávolság, így többek között Fejér megyére is citromsárga riasztás van érvényben. A borult, párás, ködös idő mellett a keleti, északkeleti tájakon kissé javulhatnak a látási viszonyok, illetve napközben a Dunántúl nyugati, délnyugati részén várhatóan feloszlik, teret veszíthet a köd.