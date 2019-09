Borongós őszi időre készülhetünk vasárnap Fejér megyében

Székesfehérváron a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.

A met.hu előrejelzése szerint vasárnap a ködfoltok délelőtt feloszlanak, egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elsősorban keleten, délkeleten akár néhány órára is kisüthet a nap, ugyanakkor főként nyugaton maradhatnak tartósan felhős vidékek is. Elszórtan várható eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Estétől nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és mind többfelé kell ismét záporra, zivatarra számítani. A délies szél a keleti országrészben megélénkül, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 27 fok között várható, a keleti határvidéken lesz a legmelegebb, nyugaton a hűvösebb. Késő estére 15 és 21 fok közé hűl le a levegő. Székesfehérváron a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul, 2 mm csapadék várható.

A frontérzékenyek kettősfrontra számítsanak!

Orvosmeteorológia:

Vasárnap kettősfronti hatás terheli szervezetünket. Sokan panaszkodhatnak fejfájásra, rossz közérzetre, és nehéz nap vár migrénnel küzdők számára is.

Közlekedésmeteorológia:

Vasárnap reggel északkeleten még több helyen, délután már csak helyenként találkozhatunk esőtől, záporoktól, néhol zivataroktól vizes, csúszós utakkal. Hajnalban a Dél-Dunántúlon és Duna vonala mentén pára-, ködfoltok okozhatnak korlátozott látási viszonyokat.

A folytatásban

Hétfőn sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat le. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Keleten még 24-28, máshol 17-23 fokot mérhetünk napközben.

Keddre a csapadék elvonul, száraz, napos idő várható. Csak fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Északnyugaton megélénkülhet a délies szél. Hajnalban 7-14, napközben 21-26 fok várható.

Szerdán a Dunántúlon és középső tájakon lehet felhősebb, borongósabb az idő, míg keleten sokat süthet nap. Gyenge csapadék néhol nyugaton alakulhat ki. Helyenként megélénkülhet a délkeleti szél. Délután 20-29 fok valószínű.