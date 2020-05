Szombaton kisüt a nap

Az összefüggő felhőzet miközben szakadozik, fokozatosan kelet felé helyeződik át, estefelé inkább már csak a Tiszántúlon maradhat felhős az idő. Ezzel együtt a gyengülő, megszűnő csapadékzóna is kelet felé tevődik át. Másutt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, és főként északkeleten, keleten záporok, néhol zivatarok is kipattanhatnak, de a Nyugat-Dunántúlon is előfordulhat helyenként zápor.

Az északnyugati, északi szelet élénk, a Dunántúlon olykor erős lökések kísérik, de szélerősödés zivatarok környezetében is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.