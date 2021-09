Megérkezik az eső hétfőre

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány önmagából kikelve fenyegetett meg egy választópolgárt (videó)

Éjjel a Dunától keletre jobbára felhőtlen marad az ég, a Dunántúlra nyugat felől felhőkaréj húzódik. Az éjszaka második felében a Dunántúlon (esetleg a főváros térségében is) már zápor, zivatar kialakulhat. A csapadék helyben is képződik. Hétfőn az ország délnyugati kétharmadán felhős idő várható, gomolyfelhő-képződéssel, azonban délelőtt még a Dél-Dunántúlon is sokat süthet a nap.

Összességében többfelé számíthatunk csapadékra, kisebb körzetekben jelentős mennyiséggel. Eleinte az északi megyékben, középső országrészben, később ettől délebbre is kialakulnak záporok, zivatarok, illetve eső is. Nagy bizonytalanság mellett a Dunántúlon lokálisan több 10 mm is hullhat.

Az északkeleti megyékben viszont késő délutánig a napsütés dominál. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 28 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.