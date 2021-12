Csütörtökön sokfelé várható csapadék. A Dunántúl északnyugati részein tartós, kiadós havazásra, másutt döntően esőre kell számítani, de reggel, kora délelőtt többfelé átmenetileg ónos eső is eshet. Kiemelten Veszprém megyében ugyanakkor az ónos eső akár tartósan is jellemző lehet! Napközben a Dunántúlon egyre többfelé vált át a halmazállapot havas esőre, majd hóra, így estére a Dunántúl nagyobb része fehéredhet ki, a nyugati megyékben pedig vastag hóréteg is kialakulhat. Estétől csak nyugaton szakadozhat fel a felhőzet – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.