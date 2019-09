Zenétől hangos, a maga nemében mégis intim estet tartott Novák Péter és Küttel Dávid

Novák Péter annyi mindennel foglalkozik a kulturális területen, hogy általában nehéz pontosan behatárolni, mi is ő – ezt maga is megfogalmazta a minap a Királykúton, ahol Bakonyi István irodalomtörténész meghívására vendégeskedett.

Ezért aztán kitalálta magára a „kultúrmunkás” jelzőt, ami egyrészt összefoglalja ezt a sok mindent, másrészt valamiféle alázatot is kifejez. Az estre egyébként annyian voltak kíváncsiak, hogy szinte állóhely sem maradt a házban, ráadásul sok új arcot, fiatalokat is lehetett látni. Ez köszönhető Novák személyiségének és ismertségének is, illetve annak, hogy nemrég Fehérváron vett részt egy Csoóri Sándor-versekből készült gyermeklemez rendhagyó bemutatóján, amelyben ifjú néptáncosokkal szerepelt.

A beszélgetős, zenés estnek fontos szereplője volt még Küttel Dávid, akiről kiderült: Novákkal gyerekkori barátok, a dalokban alkotótársak, egy ideje ráadásul közös vállalkozás is összeköti őket, utóbbi természetesen szintén kulturális jellegű.

Bakonyi István Novák Pétert először arról a szellemi örökségről kérdezte, amit hazulról hozott. Tagadhatatlan ugyanis, hogy a szülők – Foltin Jolán Kossuth-díjas koreográfus, Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfus, etnográfus – óriási hatással voltak gyermekükre. Ezt Péter is elmondta, hangsúlyozva: őket is mesterei között tartja számon. Mindenki életére hatással van az a környezet, amiben felnő, ami körülveszi, s őt is ez alakította az iskola, a baráti közösség mellett. Nagyon fontos számára az otthonról kapott szellemi örökség, a néptánc, a néphagyományok, a népzene szeretete, s a kultúrával való foglalatoskodás őt is nyitottá tette.

Mégis, sokáig történész, régész akart lenni, ám egyszer csak mégis a zene felé fordult tizenévesen.

Rájött ugyanis, hogy a népzene dallamkészlete felfedezhető és felhasználható a rock­ze­nében. Így aztán elkezdett ezzel foglalkozni, de egyáltalán nem lázadásból. Több formációval is próbálkozott már egészen korán, az igazán maradandó viszont a Kimnowak zenekar lett, amelyet 1994-ben alapítottak. Ez adott számukra országos ismertséget, több lemez született, s az egyik legismertebb daluk, a „Gyémánt” még a mai napig népszerű. Ez el is hangzott az esten, azzal a felvezetéssel: Péter valójában nagyapja emlékére írta a dalt, aki átélte az I. világháború borzalmait, s azokat sosem tudta igazán feldolgozni. A „Gyémánt” azonban elkezdett egészen önálló életet élni, más értelmet kapott, s valamiféle szerelmes dallá vált.

A Kimnowakra visszatérve: az Pribil György gitáros halálával szűnt meg végleg. A zene azonban a mai napig jelentős szerepet tölt be Novák Péter életében, most például az Etnofon zenekarral dolgoznak együtt.

Szóba került aztán a színház is, például az István, a király című rockopera Novák Péter által rendezett változata. Aztán az is elhangzott: sok-sok kőszínházi tapasztalat után gondolta úgy Dávid barátjával együtt, hogy létrehozzák a Kultúrpart csoportot, ahol függetlenül tudnak dolgozni, produkciókat létrehozni, támogatni újszerűen, a hagyományokat tiszteletben tartva.

Novák Péter azt is elmondta: több nagyszabású rendezvényen vett részt, ahol ezrek előtt szerepelt, mégis, nagyon szereti az olyan, kisebb térben, kevesebb közönség előtt zajló eseményeket, mint ez a hétfői est. A gondolatok, értékek szabad áramoltatására, az őszinte megnyilatkozásokra ugyanis utóbbi alkalmas igazán.

S azt is kifejezte a televíziós produkciókban is látható „kultúrmunkás”: vallja, hogy az irodalom állandó inspirációt jelent, és ha ennek a szeretetét sikerül átadni a fiataloknak, az már elégedettséggel tölti el.