Vidermann Csaba fiaival alapított rendet – Munka mellett kapitánykodik

Vidermann Csaba és két fia, az akkor még csak 13 éves Dominik, illetve a 11 esztendős Mátyás alapította 2006. február 17-én a Magyar Királyi Kardforgatók Rendjét, amely a középkori, magyar vitézi hagyományok ápolását, bemutatását tűzte ki céljául.

– A fiúk, tekintettel a korukra, bizonnyal hadapródnak álltak be… – jegyeztem meg Vidermann Csabával beszélgetve.

– Téved. Ekkor már komoly hadi tapasztalatokkal bírtak ők is, előtte ugyanis alapítói voltunk egy barantás egyesületnek. Még korábban pedig a koronázótemplom őrségének voltunk a tagjai. A rend alapításakor már több verseny, bemutató és edzőtábor volt mögöttünk.

Miként zajlott a toborzás a frissen alapított rendbe?

– Toboroznunk sem nagyon kellett, az ismerősök maguktól is jelentkeztek. A létszámmal, az utánpótlással inkább csak mostanában van gondunk. Kiképzett tagjaink közül van, aki külföldre ment dolgozni, más megnősült, katonának állt, egyetemista lett. Ugyanakkor jelentkező csak mutatóba akad. Szomorú és érthetetlen számomra, hogy a százezres Fehérváron nem akad fiatal, aki kedvet érezne ezen tiszteletre és megbecsülésre érdemes hagyományok ápolására.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Miből áll az előbb említett kiképzés? És ön miként tett szert az ismereteire?

– Alapvetően egy budapesti barantaoktatótól. Amikor már nem járt le Fehérvárra, akkor mi jártunk föl hozzá a fővárosba. Nem mondhatni, hogy leányálom lett volna munka után még felutazni. A királyi kardforgatóknál minden tagot megismertetünk egy sor fegyverrel. Elsajátítják többek között az íj, a szerszámíj; a hajítófegyverek közül a kelevéz, a hajítótüske, a hajítóbárd; a szálfegyverek közül például a lándzsa; a közelharc eszközei közül pedig a kard, a pajzs, a buzogány és a tőr használatát.

De puszta kezes technikákat is megtanulnak a rend hagyományőrző vitézei. Részesülnek alaki kiképzésben, és persze erőnléti edzéseken is részt vesznek. A rendszeres edzéseken túl táborokat is szervezünk. Idén a Bakonyban található Szőcön voltunk, a hangsúlyt pedig a hosszú kard használatára helyeztük. Egy héten egyébként két edzést tartunk. Egyet a szabad ég alatt, egyet teremben, amelyet a Honvéd Szondi György Sportegyesület bocsát a rendelkezésünkre.

És mi van télen?

– A kültéri edzésekkel sem hagyunk föl. Karácsony táján szoktunk két hét szünetet tartani a kiképzésben. A rendszeres edzéseken túl persze még ott vannak a bemutatók, amelyekre elég gyakran hívnak minket.

Milyen vonulatát képviseli a rend a hagyományőrzésnek?

– A vitézi vonalat képviseljük, és nem a népit. Teljesen leváltunk a baranta irányzatról, és tizenegy éve a saját utunkat járjuk. Hisszük és valljuk, miként az a honlapunkon is olvasható, hogy kell Székesfehérvárnak egy olyan csapat, amely emelt fővel emlékeztet a régi magyar vitézség erényeire, érdemeire, s az ősi koronázóváros történelmi rangjához méltón él és működik.

Mennyire korhű a királyi kardforgatók felszerelése?

– A ruházatunk, a fegyvereink kilencven százalékban korhűek. Azt, hogy kivétel nélkül az legyen minden, nagyon nehéz elérni. Így is állandóan noszogatni kell a páncélok, kardok, ruhák készítőit.

Honnan van pénzük a vitézek felszerelésére?

– A bemutatóink díjából szerezzük be az öltözékeket, a fegyvereket. A felszerelés a csapat tulajdona. Persze nem lehet megtiltani, hogy a tagok is vásároljanak ezt-azt. De ezt csak előzetes egyeztetés után tehetik meg. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje szedett-vedett felszerelésű csapat legyen.

És mennyire mondható korhűnek az, ahogy a korabeli fegyvereket forgatják? Ábrázolások maradtak fenn a középkorból, de filmfelvétel nem.

– A két nagyobbik fiam évek óta jár Budapestre egy olyan vívóiskolába, ahol kifejezetten a középkori európai fegyverek használatát oktatják. Ők ezt a tudást átadják a rendtársaknak. Szent Istvántól Szapolyai Jánosig több évszázadot átfognak a bemutatóink, ahol körképet adunk a nemzeti vagy – a Habsburgokkal ellentétben – nemzetinek nevezhető királyok koráról, és nem csupán egy szeletét ragadjuk ki a magyar középkornak.

A csapatnak a rend honlapja szerint egy női tagja is van…

– Ő a fotósunk. A harcászatban nem vesz részt. Mi a Magyar Királyság hajdani vitézeit jelenítjük meg. Márpedig akkor a leányokat legföljebb a halálos veszedelemmel fenyegető kényszer vitte rá, hogy fegyvert ragadjanak. A vitézkedés a férfiak dolga volt.

Miként jut ideje arra, hogy munka mellett elvégezze a rendkapitányra háruló számos feladatot?

– Egy fehérvári kupakgyártó üzemben dolgozom, szerencsére egy műszakban. Két műszak mellett nem menne a hagyományőrzés.

Időközben a harmadik fia, Zsombor is csatlakozott a királyi kardforgatókhoz. De mit szól ehhez az egészhez a felesége?

– Annak idején, 2003 szeptemberében éppen ő volt az, aki felhívta a figyelmemet a Fejér Megyei Hírlapban megjelent hirdetésre. Azon felbuzdulva kezdtük el a barantát, amely aztán mindhármunkat „megfertőzött” a harci hagyomány őrzésével. Egyébként a feleségem manapság is részt vállal a ruhák varrásában.