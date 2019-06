Újra horogra akasztható a pecások körében is legnépszerűbb halfaj

A legtöbben érthető módon pontyra szeretnek horgászni, s ezt ezen a héten már vígan meg is lehetett tenni a Velencei-tónál is – tudtuk meg.

– A 22. hét első fele még szeles, esős volt, a hétvége viszont már kifejezetten kellemes, nyárias időt hozott. Jól jött ez a pontyok kedvelőinek, hiszen szombattól már ismét újra kifoghatták kedvenc halfajukat a legnépszerűbb halra horgászók – tájékoztatta szerkesztőségünket Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője. Amint hangsúlyozta, több horgásznak is kedvezett a szerencse, mert az egy-két kilogrammos példányok mellett több öt kilogramm körüli ponty is horogra akadt, sőt, egy hét kilogramm feletti egyedet is sikerült horogra csalni.

Ez utóbbi hal fotózás és mérlegelés után visszakerült a Velencei-tóba. A pontyok mellett a keszegek és a kárászok is jól ettek a hétvégén. A ragadozók közül a balin aktívan rabolt, süllőt viszont csak keveset fogtak. Nagy harcsa fogásáról nem érkezett bejelentés, de kisebbekből néhányat sikerült megakasztani ezen a héten is.