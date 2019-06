Több száz éves holmik bújtak elő egy régi, csákvári házból

A Német – ma Rákóczi – utca Csákváron, a kastély szomszédságában, a település legrégebbi utcái közé tartozik. Házai mára részben eltűntek, vagy átépítették őket. De van egy, amelyet még csak most álmodtak újra, s amelynek padlásáról, kamrájából több száz éves holmik bújtak elő, s belőlük egy régi család története bontakozott ki: a Nagyjókai Farkas famíliáé.

A család őse 1197-ben Imre királytól érdemei elismeréseként kapta a Pozsony megyei Nagy-Jókát birtokul, mert a közte és a későbbi II. András közötti testvérháborúban mellé állt. Így emelkedett ki Zbima fia, Zerzowoy de Ilka a várjobbágyok sorából, akinek leszármazottai aztán évszázadokon keresztül hűen szolgálták a hazát. Kései utódjainak pontos történetét a család egyik tagja, az 1844-ben született Nagyjókai Farkas Vince vetette papírra a 19. században. Ő sem a maga szórakoztatására: a katonai ranglétrán történő előrejutásához, valamint a korábban két őse által is viselt császári és királyi kamarási méltóság elnyeréséhez kellett bizonyítania nemesi származását. Utóbbihoz pedig az akkori szabályok szerint 8 nemesi őst kellett felmutatnia. Egy ilyen ősi családban ez nem is lett volna akkora nagy feladat, ha az 1848–49-es szabadságharc zűrzavarában egy délvidéki, zombori fogadóból el nem tűnik az értékes családi iratokat őrző láda. Vince tehát nyakába vette az országot, és újra beszerezte, hitelesíttette az összes szükséges dokumentumot, oklevelet és okmányt. Ezekből állt össze a család története, amelyet papírra vetett. Kamarás végül nem lett belőle, de 1889-ben kinevezték a Magyar Királyi Koronaőrség parancsnokává, ami ugyancsak nagy megtiszteltetésnek számított, és egyben pályája csúcsát is jelentette. Egészen 1902-ben kért nyugdíjazásáig koronaőrként szolgált, és elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a koronaőrség kaszárnyája elkészüljön. A végül 1948-ban elbontott épület falára később rákerült Nagyjókai Farkas Vince domborműves arcképe is. De ne szaladjunk ennyire előre!

Eleve elrendeltetett

Vince, aki tehát egy régi, nemesi családba született, mely nőtagjai révén rokonságba került olyan főúri családokkal is, mint a Festeticsek vagy a Lambergek, Sárváron látta meg a napvilágot. Pályája tulajdonképpen előre meg volt írva. Részben azért, mert eddigre a család anyagi helyzete megváltozott. A birtoktest egyik részét, Pusztafödémest még a napóleoni háborúkat követően, 1809-ben nagyapja adta el, hogy két feleségétől származó 9 gyermeke között ossza szét a vagyont. Ám rosszkor kötött üzletet: a földet Zichy Ferenc magyar tárnokmester vette meg, de amire kifizetésre került a szerződésben kialkudott összeg, a pénzt leértékelték. A nagy-jókai birtoktestet 1850-ben adta el egy szintén Vince nevezetű családtag – az ősöket nem könnyű követni, mert ezen az ágon minden fiú a Jenő vagy a Vince nevet kapta. A család anyagi helyzetének megromlása miatt maradt tehát a katonai pálya, amely viszont nem volt idegen a Nagyjókaiak körében. Vince édesapja és több őse is lovassági parancsnokként szolgált. Édesapja részt vett az 1813-as lipcsei „népek csatájában”, de felmenői harcoltak többek között a 7 éves háborúban, az 1809-es győri csatában és persze a magyar szabadságharcban is. Egyik ősét Lipót-renddel is kitüntették. De a család tagja volt a pákozdi győző, Móga János is, aki Vince egyik nagynénjét vette feleségül. És ha már a szabadságharcnál tartunk, említsük meg, hogy a nála 33 évvel idősebb Károly unokatestvére huszár ezredesi rangig küzdötte föl magát. Vele történt meg az a Jókai tollára kívánkozó eset, hogy a móri csatában szembekerült saját öccsével, aki a császáriak oldalán maradt, és így az ellenséges lovasságot vezette. Miután a csata hevében üdvözölték egymást, tovább vívták küzdelmüket. Károlyt aztán szerepléséért az osztrák hadbíróság először halálra ítélte, majd, talán öccse közbenjárására, Haynau kegyelemben részesítette, de rendfokozatától megfosztva visszavonultan élt.

A katonai karrier

Történetünk főszereplője 16 évesen állt be a hadseregbe, majd 20 évesen önkéntesnek jelentkezett abba az osztrák–magyar expedíciós seregbe, amelyet Ferenc József öccse, Habsburg Miksa mexikói császár számára toboroztak. Három évig huszár főhadnagyként szolgált Mexikóban, mielőtt a köztársaságpártiak 1867-ben megdöntötték Miksa hatalmát. Huszárjai szétszéledtek, többeket elfogtak, megkínoztak, megöltek. Vince megúszta, és visszajutott Magyarországra, ahol a 10. huszárezredhez került.

Felesége a régi csákvári Tamaskó családból származott. Megismerkedésük körülményeiről pontosabbat nem lehet tudni, de a családban csak műlovarnőként – cirkuszi artistaként – emlegették. 1871-ben, első gyermekük születésekor – akit szintén Vincének kereszteltek – a születési anyakönyv tanúsága szerint Bécsben szolgált főhadnagyként a 3. dragonyos regimentben. Később, 1875-ben a közös hadseregtől a honvédség kötelékébe került, és az aradi honvéd huszárosztály parancsnoka lett. Jenő fia is Aradon született 1883-ban. Innen vezetett az útja a koronaőrséghez, ahonnan, mint már említettük, 1902-ben vonult nyugdíjba. Ekkor költözött Csákvárra, ahol 1927-ben hunyt el. Családi kriptájuk az evangélikus temetőben található.

Az csak a 30-as évek végén kiadott és szintén fennmaradt születési anyakönyvi kivonatokból derült ki – amikor a zsidótörvények értelmében mindenkinek megvizsgálták a származását –, hogy Vince törvénytelen gyermekként látta meg a napvilágot. Erről ő a családról szóló feljegyzéseiben nem írt, igaz, saját magáról sem igen. Apja csak halála előtt, 1865-ben vette feleségül édesanyját, akivel egyébként a kor erkölcsi szokásaitól merőben eltérő módon együtt élt, és még két másik gyermekük is született. Apja halálakor Vince, az egyetlen életben maradt utód 21 éves volt. A házasságkötés pedig azért volt fontos az ő életében is, mert ha törvénytelen gyerek marad, úgy nem örökölhette volna a nemesi címet, ez pedig akadályozhatta volna katonai előmenetelét is. Ám mint tudjuk, az életben nincsenek véletlenek…

A méltó utódok

Fiai is követték édesapjuk példáját. Vince a világháború előtt Pozsonyban szolgált mint a honvéd kerületi parancsnokság vezérkari főnöke, a háborút pedig ezredesi rangban, dandárparancsnokként harcolta végig a balkáni, a galíciai és az erdélyi hadszíntéren. Ő foglalta el Durazzót, majd vissza Brassót 1916-ban, és ő volt Pozsony utolsó magyar katonai parancsnoka. „A megszállás után egyszerű, szürke ember lett, akinek pillanatnyilag anyagi gondjai is voltak, és a világtörténelmi események megbolygatták a lelki egyensúlyát. Egy héttel halála előtt azt panaszolta egyik barátjának, hogy minden fegyverét beszolgáltatta, egyetlen pisztolya sem maradt, amivel most főbe lőhetné magát. Végül lakása ablakfélfájára akasztva találták meg” – írta halála kapcsán a korabeli pozsonyi Revü című újság. Fiának két lánya született, így a család ezen a vonalon férfiágon kihalt.

Vince öccse, Jenő a háborút megelőző években Budapesten, a honvéd főparancsnokságon szolgált századosi rangban, a világháborúban betöltött szerepéről nincsenek adatok, de számos kitüntetése és vezérkari alezredesi rangja valószínűvé teszik, hogy harctéri szolgálatot láthatott el. 1919-ben a Vörös Hadseregben harcolt, amiért később a hadbíróság elítélte, és csak a harmincas években rehabilitálták. Ő is Csákváron élt 1944-ben bekövetkezett haláláig. Egyetlen fia, a jogi végzettségű Zoltán Rákosi alatt éveket töltött a Hortobágyra internálva, majd hazatérve is csak a postán tudott elhelyezkedni. Mivel gyermektelenül szenderült jobblétre a 70-es évek közepén, vele a család ezen ágának is magva szakadt.

Mondhatnánk, így múlik el a világ dicsősége, de ezen írás pont azt bizonyítja, hogy nem múlt el. A család nevét őrzi az emlékezet, a történelemkönyvek és a Vértes lábánál az orgonabokrokkal sűrűn benőtt régi temetőkert csendje.