Tizenöt éves jubileumra készülnek

Különleges hangzásvilágukkal, élet-igenlő zenéikkel és dalszövegeikkel könnyen megnyerik az embereket.

Jelenleg tizenegy taggal – és egy pocaklakóval – áll színpadra a 2005 óta zenélő Irie Maffia. Nevük első fele, az Irie jamaikai szleng, azt jelenti: mosolygós. A Maffia a több tagra, mint egy nagy családra utal. Közülük Élő Mártonnal (Dermot, harsona) és Kéri Andrással (Columbo, ének, rap, ragga, vokál) beszélgettünk az EFOTT-on.

Laikusként nem tűnik könnyűnek ennyi ember életét menedzselni.

Marci: – Mivel régóta zenélünk, alaposan összeszoktunk már. Több zenekarban is játszom, de itt a legkönnyebb összeegyeztetni azt, hogy mikor próbáljunk, koncertezzünk.

Columbo: – Már ismerjük egymás mániáit, rigolyáit, úgyhogy nincsenek felesleges köreink. Tudjuk, kik a notórius késők, így inkább korábbi időpontra szervezzük az indulást, minthogy emiatt veszekedni kezdjünk.

Jövőre ünneplitek a tizenöt éves jubileumotokat. Mivel készültök a jeles évfordulóra?

Columbo: – Több konkrét tervünk is van, de az első és legfontosabb, hogy kiadjunk egy jubileumi nagylemezt. Emellett egy soha nem látott, nagyszabású Irie Maffia-show-val tervezünk visszatérni áprilisban. Azért ebben az időpontban, mert Sena babát vár. Amíg ő nevelgeti a picit, addig – persze vele együtt – stúdiózunk, dolgozunk a nagylemezen és a show-n.

Játszottatok már Olaszországban és Hollandiában is. Külföld felé továbbra is nyittok?

Marci: – Az utóbbi időszakot több magyar dal jellemzi. A külföldi nyitás ma már nagy macerát jelentene nekünk, hiszen mindenki családos ember lett. Elmenni egy-egy nagyobb turnéra nagy önfeláldozás lenne, így az utóbbi években inkább a magyar piacra koncentráltunk. Ettől függetlenül megyünk például a kolozsvári Untold Fesztiválra is.

Columbo: – Az angol nyelvű dalainkat illetően pedig külön elismerés, hogy számos nemzetközi rendezvényre kérnek fel bennünket, akár mint az esemény arcait vagy mint a fesztiválhimnusz készítőit. Legutóbb például a budapesti Asztalitenisz Világbajnokság himnuszát szereztük. Ez nagy büszkeség, és szakmailag is hatalmas elismerés a zenekarnak.

Hogyan készül egy fesztiválhimnusz?

Marci: – Előfordul, hogy a megrendelő iránymutatást ad, például meghatároz egy-két kulcsszót, aminek örülne, ha szerepelne a dalban, de jellemzően magunk oldjuk meg a zenét, szöveget.

Véleményetek szerint mitől lesz jó egy ilyen himnusz?

Columbo: – A legfontosabb, hogy hiteles és stílusazonos legyen a zenekarral vagy az énekessel. Az Irie Maffia is erre törekszik.

Apropó, stílus: ha ti álltok a színpadon, rock, reggae, hiphop és funk is szól.

Marci: – Az utóbbi időben a rétegzene helyett mi is populárisabb zenéket készítünk, s a közönségünk is egyre szélesedik. Egy lassan 15 éves zenekarnál nehéz elkerülni, hogy a közönség ne öregedjen a tagokkal együtt, de törekszünk rá: a mindenkori gimnazistáknak, egyetemistáknak is szólunk, ezért a hangzásunk az idő folyásának megfelelően változik. Nem szeretnénk nosztalgia-zenekar státusba ragadni.

Ha már a Velencei-tó partján, az EFOTT-on beszélünk, evezzünk hazai vizekre: Fe­jér megye amúgy sem idegen számotokra, hiszen az Ez a jó című dalotok videoklipjét Nádasdladányban forgattátok.

Marci: – A dalszöveghez kapcsolódva egy nagy házat, majd egy kastélyt kerestünk, végül egy ajánlás alapján találtunk a nádasdladányi kastélyra. Mesés hely, minden tökéletesen passzolt az elképzeléseinkhez.

Columbo: – Ráadásul ez egy kétnapos forgatás volt, a helyszínen aludt az egész stáb és a zenekar is. Az eddigi legjobb forgatásunk volt!