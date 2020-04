Az ész és a szépség megfér egymás mellett – Szick Petra Dóra szépségkirálynővel beszélgettünk

Kislányként állatorvos szeretett volna lenni, végül modellé, majd többszörös szépségkirálynővé cseperedett Szick Petra Dóra.

Bár munkája a fővárosba szólította, a mai napig szívesen látott vendég a Vál-völgyében. Többször fotózták az Alcsúti Arborétumban, vagy éppen a felcsúti kisvasútnál. Egy férfi számára talán egy álommal érhet fel egy olyan nő, aki nemcsak szép és okos, hanem még a focit is szereti. Szick Petra Dóra ilyen, sokszor járt a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia mérkőzéseire, hogy megnézze egykori kedvese öccsét. A munkájáról és arról kérdeztük, hogy miként éli meg a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet.

Már kislányként is szépségkirálynőségről álmodozott?

– A kislányok nagy része arról álmodik, hogy egyszer királynő lehessen. Ovis és alsós koromban az egyik kedvenc filmem a „Neveletlen hercegnő” volt, ezért szinte minden farsangon királylánynak öltöztem. Akkoriban még nem is sejtettem, hogy „tényleg lehet valakiből királynő.” Sosem tartottam magam olyan szépnek, hogy esélyem legyen bekerülni egy szépségversenyre, a koronáról meg nem is álmodtam. 2016-ban aztán a sors kopogtatott: felkeresett egy hölgy, hogy kiválasztottak, és képviselhetem Magyarországot egy rangos ciprusi világversenyen (Miss Teen Grand Sea Universe). Kisebb hezitálás után, kevés tapasztalattal, végül belevágtam. Mit ad Isten, nyertem!

Sokan előítéletesek a modellekkel, mondván ez egy könnyű szakma, hisz csak pózolni kell a kamera előtt. Mit gondol erről?

– Koránt sincs így. Mindig, minden helyzetben a legjobb formádat kell hoznod. Kicsit olyan szakma ez, mint a színészet. Mint minden szakmának, ennek is megvannak a maga árnyoldalai: a fotózások közel sem olyan glamúrosak, mint azt sokan hiszik. Mit szólnál például egy bikinifotózáshoz a tengernél, több órán keresztül, mindezt 4 fokban? Ugye, így már nem is annyira vonzó. Márpedig a nyári kollekciókat nagy eséllyel télen fotózzák, a télit pedig nyáron. De beszélhetünk a türelemről is. Hosszú sorokban várni a castingon, hogy fél percre megmutasd magad, bízva abban, hogy téged választanak. Ezért is mondják: a topmodellek azért vitték sokra, mert profibbak voltak a várakozásban, mint a többi lány.

A szépségkirálynők sok fontos dologra rá tudják irányítani a figyelmet. Önnek mi a legfontosabb szívügye karantén idején?

– Aki teheti, maradjon otthon! Ha pedig muszáj valakinek kimennie, akkor húzzon kesztyűt, és vegyen maszkot. Fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket, hogy mihamarabb véget érjen a veszélyhelyzet. A közösségi oldalaimon is ezekre igyekszem felhívni a figyelmet, egyúttal pedig tartani a követőimben a lelket, hogy nincsenek egyedül!

Milyen könyvet ajánlana karantén idejére?

– Nagyon szeretek olvasni, képes vagyok akár napi egy könyvet is kivégezni. A LOL sorozatokért kifejezetten odáig vagyok. Vicces, röhejes tinitörténeteket elevenít fel a szerző. Napjainkban nem könnyű pozitívnak maradni és derűlátónak lenni, ezért fontos, hogy néha kiszakadjunk a valóságból, és nevessünk egy jót.