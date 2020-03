Székesfehérvár a királynék városa is

A királyok koronázásáról, uralkodásuk momentumai­ról sok mindent megőriztek a krónikák, s ha fellapozzuk a történelemkönyveket, számos részletet megtudhatunk. A királynékról viszont annál kevesebbet jegyeztek fel. Az ő nyomukba eredt legutóbbi előadásán Magony Imre.

A hely, ahol élünk című előadás-sorozat 3. előadása a Trónon jóra ne számíts! címet viselte, amely sokatmondóan árulkodott arról, hogy nem várt könnyű sors arra az előkelő családból származó hölgyre, aki feleségként került a királyi udvarba. Ez a szerep azonban nem csak Magyarországon jelentett kihívást. Mielőtt rátérnénk a felséges arákra, jegyezzük meg: hosszú történelmünk folyamán mindössze két nő volt, akinek a fejére nem királynéi, hanem királynői korona került: Mária és Mária Terézia. Előbbi Nagy Lajos lánya, 1382 és 1395 között ült a trónon s Székesfehérváron koronázták, utóbbi III. Károly gyermeke, aki 1740 és 1780 között uralkodott, de az ő fejére már Pozsonyban került korona. A magyar királynék legtöbbje életében legalább egyszer, a koronázásakor járt városunkban.

Hogy ez hány királyi feleséget jelent?

Nos, III. és V. Lászlónak nem volt felesége, de ha ezt figyelembe vesszük, még akkor is azt mondhatjuk, több királynéról nem tudunk a koronázását illetően, mint amennyiről igen. Biztosan csak 18 hölgyről mondható, hogy Fehérváron koronázták királynévá. Ugyancsak keveset tudunk magáról a koronázási szertartásról is, szemben a királyok koronázásának menetével, amelynek pontosan ismertek a helyszínei és eseményei. Ismert viszont, hogy mivel a pogányok körében a több­nejűség dívott, még a kereszténység felvétele után is külön szabályozni kellett, hogy a királynak csak egy felesége lehet. Az érvényes házasságkötés sarokköveit pedig csak Kálmán királyunk határozta meg a 11. század végén.

A házasság a középkorban az uralkodókörökben po­litikai eszköz volt, de az uralkodócsaládok mellett a magasabb rangú nemesi famíliákban is szokás volt, hogy gyermekeik összeadásával pecsételte meg két család az általuk kötött politikai szövetséget. Így aztán az is előfordult, hogy már 3-4 éves korában elküldték a lányokat abba az udvarba, ahová feleségnek szánták őket. Ennek persze előnye is volt, hiszen az évek során bőven volt ideje arra, hogy megtanulja az idegen ország nyelvét, megismerje kultúráját, így nagyobb eséllyel találta meg a helyét a trónon, és lehetett támasza és segítője urának. Nemcsak lányokkal, hanem fiúkkal is megtörtént mindez, legjobb példa erre Luxemburgi Zsigmond, aki 11 éves korában került Magyarországra. Szokás volt az is, hogy a külhonba küldött jegyes vitte magával saját udvartartását is, aminek persze nem örültek mindenhol felhőtlenül. Királynénak lenni nem mindig volt egyszerű, de a király arájának is megvoltak a maga lehetőségei. Magony Imre néhány királyné történetét is elmesélte előadásán.

Szóba került többek között II. (Vak) Béla felesége, Ilona, I. Uros szerb nagyzsupán lánya, aki férje gyermekkorban való megvakítása okán 68 embert végeztetett ki. Tehette mindezt azért, mert Béla uralkodása alatt nagyrészt ő kormányozta az országot. Erőskezű és kegyetlen asszony hírében állt. Ő megúszta, de nem sokkal később II. András felesége, merániai Gertrúd ellen a főurak merényletet szerveztek. András harmadik feleségének, Estei Beatrixnak sem jutott könnyű sors, ő 1235-ben gyermeket várt közel negyven évvel idősebb urától, amikor az elhunyt. A magyar főurak azzal gyanúsították meg a királynét, hogy nem is a király gyermekét hordja a szíve alatt, így a fiatal nőnek el kellett menekülnie az országból. Mátyás felesége viszont azért, hogy a trónon maradhasson, hozzákényszerítette magát a következő királyhoz, II. Ulászlóhoz. Azért olyan pár is akadt, akik igaz szerelemmel szerették egymást: I. Ferdinánd és Jagelló Anna. Ám az ilyen házasság ritkaságszámba ment.