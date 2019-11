Feszült figyelem 70 percen át – A Ma nincs Hamlet a Szabad Színház legújabb darabja

Ma nincs Hamlet – jelenti be egy hölgy balesetre hivatkozva, majd ezt megerősíti a színházi függönykezelő is. A közönség azonban marad. S nem bánja meg, mert bő egy óra után elégedetten távozhat az Igézőből…

A Ma nincs Hamlet tulajdonképpen színház a színházban. Rainer Lewandowski mono­drámája egy (illetve kettő) megszakadt karrierről, egy ember drámájáról szól, aki egy rendkívül balszerencsés esetnek köszönhetően válik feltörekvő színészből függönykezelővé. Így már mindig csak a háttérből, többnyire „oldalról, 90 fokkal elfordulva” vehet részt a színpadi történésekben.

A Szabad Színház legfrissebb műhelymunkájának eredménye meggyőző, a főszereplő Balogh Mihály végig, több mint egy órán át leköti a néző figyelmét. Márpedig ez – egyedül lenni a színpadon – nagy kihívás egy színésznek minden monodráma esetében. Erről is beszélgettünk Mihállyal, aki elmondta: régebben sokszor hallott erről a darabról a fehérvári előadás kapcsán, s amikor elolvasta a szövegkönyvet, nagyon megtetszett neki. Korábban sosem játszott még egyedül a színpadon, ez mindenképpen újdonság volt számára, s elsőre félelmetesnek tűnt. Hiszen végig neki kell fenntartania a közönség figyelmét, s míg egy többszereplős előadásban a többiek kisegíthetik, ha megakad a szövegben, itt erre nincs mód. A legnehezebbnek az tűnt, hogy a karakter megteremtése mellett az előadás ívének fenntartása is az ő feladata. Kihívást jelentett még, hogy egy viccesebb kiindulóponttól juttassa el a nézőt a főszereplő tragédiájáig. S persze, mindeközben Shakespeare Hamletjével is tisztában kell lenni, nem csupán az elhangzó részletek, hanem a hangulatok megteremtése, a párhuzamok érzékeltetése kapcsán is. Most, hogy már többször játszotta a darabot, megtapasztalta azt, hogy képes lekötni a nézőket, akikkel egyfajta interakcióba is lép. Nem vonja be őket, mégis, azzal, hogy sokszor hozzájuk beszél, megszólítja őket, már partnerekké is válnak. Az eddigi előadások után sok gratulációt kapott, érezte a közönség szeretetét, ami erőt ad. Hiszen most rajta kívül nincs más az előadásban, tehát minden rajta múlik, ő hibázhat, s tőle lesz jó a darab.

A rendező ezúttal Sashalmi József, aki egykori videotonos színjátszóként ápol jó kapcsolatokat a Szabad Színházzal. A Ma nincs Hamletet közel húsz éve mutatták be az ő főszereplésével a Veszprémi Petőfi Színházban, s az előadás vendégjátékként eljutott Fehérvárra. Ezt annak idején látta Nagy Judit, a Szabad Színház vezetője is, s tavaly megkérdezte Sashalmi Józsefet: nincs-e kedve felújítani a darabot? A színművész erre a korábbi formában ugyan már nem vállalkozott, ám arra boldogan igent mondott, hogy ne színész, hanem rendező legyen, a szerepre pedig Balogh Mihályt ajánlották neki.

– Én itt igazából megfigyelőként voltam jelen, s abban segítettem Misinek, hogy a megvalósítás, a hosszú próbafolyamat közben el tudjon jutni odáig, amit megkíván az előadás. Nekem mindez egyrészt megadta azt az örömet, hogy továbbadhatok valamit a tudásomból a következő generációnak, másrészt maga a létrejött darab is sikerélmény.

A Ma nincs Hamlet egyébként szerepelt a nemrég Székesfehérváron megrendezett Paál István Fesztiválon, amely országos amatőr színjátszó találkozó. Itt Balogh Mihály a legtehetségesebb előadónak járó díjat érdemelte ki.

Ez is bizonyítja: remekül bevált mint Ingo Sassmann függönykezelő, aki egy kiesett műfogsor miatt kénytelen elszenvedni a kollégák, a közönség gúnyolódását…