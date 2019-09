Érdemkeresztet kapott Perkátáért Somogyi Balázs

A „nagyközség gazdasági és kulturális életének fejlesztését szolgáló eredményes településvezetői és közösségépítő munkája elismeréseként”.

Ezen indoklás olvasható Somogyi Balázs polgármester Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetése indoklásaként azon a dokumentumon, amelyet az adományozó, Áder János köztársasági elnök látott el kézjegyével. A kitüntetést Perkáta polgármestere az augusztus 20-i ünnepkör keretében Budapesten, a Belügyminisztérium központi épületében rendezett ünnepségen vehette át Kontrát Károly miniszterhelyettestől. A zöld alapon piros és fehér csíkos selyem moaré háromszögön függő, keresztet formázó arany kitüntetés keskeny tokban lapul, az adományozó köztársasági elnök aláírásával és szárazbélyegzőjével ellátott szöveges indoklás és a szabatos igazolókártya pedig egy elegáns, A4-es mappában.

Mindezeket azért említjük, mert Somogyi Balázs aztán, hogy a kitüntetéssel Perkátára visszatért, a legrészletesebb kérdéseket is őszintén megkapta földijeitől, akikkel persze meg is osztott minden lehető részletet. A polgármester, akivel Perkátán beszélgettünk derűsen idézte föl: egyesek még arra is rákérdeztek, mennyi pénzzel járt a kitüntetés? Mások azt akarták tudni, beleszámít-e a nyugdíjba, vagy hogy „konkrétan” miért is adták?

Hiába: nekünk, akiknek egy érdemkereszt legfeljebb csak újsághír, nem is olyan könnyű befogni közös világunk azon tágabb színtereit, ahol az alkotó érdemek és értékek megmutatkoznak. Ezen érdemek megítéléséhez a hétköznapoktól hátrébb kellene lépnünk eggyel. Ugyanakkor, amint a polgármesterként harmadik ciklusát töltő Somogyi Balázs kezdettől hangsúlyozta: nézete szerint a kitüntetést egész Perkáta kapta, amelynek eleven civil közegéből érkezett ő is a helyi politika színterére az elmúlt évtizedben.

A magyar–történelem szakos középiskolai tanár első ciklusa elején óraadóként még korábbi munkahelyére is visszajárt, de most is azt vallja: egy településvezető a településével összetartozik, azzal együtt alkot egészet. Részben azért, mert időről időre megválasztják, azaz felvállalják, részben pedig, mert a választások közötti eredményes munka is a települési összhang érdeme.

– A civil szervezetek és az azokban aktív emberek száma mutatja egy település életerejét – magyarázta a polgármester, aki a legkülönfélébb területen aktív perkátai civilek támogatásáról szólva arra is utalt: háttértámogatást csak oda érdemes adni, ahol a vállalt feladatokat el tudják végezni.

– Amihez nem értünk, azzal nem kell foglalkoznunk – összegzett tömören a polgármester és érződött, hogy a triviális kijelentés mögött kipróbált tudás van.

A perkátai összhangban persze nagy szerepe van annak is, hogy Somogyi Balázs gyakorlatilag három évszázadra visszamenőleg, a felmenők majd minden ágán helybeli, így jól ismerik őt – és ő is jól ismeri a nagyközség múltját, helyzetét, gondjait és esélyeit. A nagyközség történetéről is részletezően mesélő polgármester utalt a török hódoltság után betelepített délszlávokra, akik – bár hamar elmagyarosodtak – egyes szokásaikat sokáig megtartották.

Részben ennek is köszönhető, hogy Perkáta néptánchagyományai egészen a második világháború végéig oly gazdagok voltak egyedi vonásokban. Szerencsére, mint a polgármestertől megtudtuk, a Pesovár-féle gyűjtés megőrizte e kultúrkincs számos elemét – amelyből a legfiatalabb perkátai néptáncosok igyekeznek újabban rekonstruálni, életre kelteni a tradíciókat.

– Bár elégedettek sosem lehetünk, vannak eredményeink, amelyekre büszkék vagyunk – utalt Somogyi Balázs az elmúlt 13 évben a településen lezajlott infrastrukturális változásokra. Ezek közül kiemelte a nagyközség arculatát döntően meghatározó Győry-kastély felújítását. Másrészt utalt a településen – főként a szükség hatására – összegyűlt jelentős pályázati szakértelemre, tapasztalatra is, amellyel igyekeznek minden lehetséges fejlesztési forrásból a lehető legtöbbet a településre hozni.

Az egész egy iskolai pályázattal indult, ahol egy ártatlan elírás miatt nem egy osztálynyi, hanem egy egész iskolányi laptopot nyertek. A hibácskából Perkátán erényt kovácsoltak, és mára már csak a legtöbbel érik be. Beszélgetésünk végére beletörődtünk, hogy bár egyre csak Somogyi Balázsról kérdeztünk, a polgármester válaszai folyton Perkátáról szóltak. Lehet, hogy „konkrétan” ezért kapta az arany érdemkeresztet.