Reklám szülte tollkollekció – A zámolyi Kelemen Csaba már több ezer darabbal büszkélkedik

„Ösztönösen vonzódom a pici, apró, teljesen felesleges dolgokhoz, hiszen azok olyan jók.”

Körülbelül két évtizede már, hogy szenvedélyesen gyűjti a reklámtollakat a zámolyi Kelemen Csaba. Kollekciója már több mint háromezer darabosra gyarapodott, melyek között sok egyéb mellett pénzintézetek, magyar és külföldi cégek, gyógyszergyártók és szállodák íróeszközei is megtalálhatók. No, de miért is kezd el valaki reklámtollakat gyűjteni?

– Amikor az évek alatt már összejött egy marokra való, akkor gondolkoztam el, hogy ezekkel vagy csinálok valamit, vagy kidobom mindet – kezdte történetét Kelemen Csaba, aki nem csak a tollak iránt köteleződött el az évek során.

– Sok mást is gyűjtök, úgy is mondhatom, hogy szinte mindent: késeket, sétapálcákat, térképeket, régiségeket. Számomra az a lényeg, hogy ezekben munka van. Aki ezeket elkészítette, az energiát, ötletet rakott bele, és ez becsülendő, nem lehet csak úgy kidobni. Ösztönösen vonzódom a pici, apró, teljesen felesleges dolgokhoz, hiszen azok olyan jók.

Az egyre csak gyarapodó kollekcióban számos olyan intézmény és márkanév feltűnik a „tolltesteken”, amelyek a fiatalabb korosztály számára talán már ismeretlenek.

– Ezeket senki sem becsüli semmire, sokan szinte hulladékként tekintenek rájuk. Sokszor csak úgy adják a tollakat, reklámcélból, ingyen, ezért sokan azonnal megválnak tőle. Én azt mondtam, hogy nem szabad eldobni ezeket a darabokat, mert a maguk módján értékesek. Mindegyik más, mindegyik másként ír – habár én nem írok velük, töltőtollat használok, nem golyóstollat. Az évek során már elkezdtem bizonyos cégeket követni, figyeltem, hogy mikor adnak ki újabb megjelenésű tollakat. Egyszer csak arra eszméltem, hogy már több mint háromezer darab összegyűlt. Akkor jött az ötlet, hogy érdemes lenne kiállítani ezeket – mesélte Kelemen Csaba.

Ötletét tettek követték, első tárlatát Zámolyon mutatta be, míg a napokban a Köfém Művelődési Házban állították ki a gyűjtemény egy részét, szám szerint 666 darab tollat.

– Ez nem a hagyományos értelemben vett szenvedély, inkább egy hobbi. Nagyon jó, amikor az ember leül, nézegeti őket, szétrakja, és elviseli a feleség morgolódását, amiért a lakásban mindenhol reklámtollak vannak – mondta nevetve a gyűjtő, akinek tollak iránti elkötelezettsége az íráshoz is kapcsolódik. Kelemen Csaba arról is mesélt, élete nagy diadalának tartja, amikor hajdani lakóhelyén, Sopronban, fiatal titánok novelláskötetét adták ki, melyben az ő írása is helyet kapott.

Mindent amit gyűjt, vitrinekben tárol, nincs ez másként a tollakkal sem. Felnőttként is szívesen nyúl az írószerek után, jelenleg három regényen dolgozik.

A gyűjtemény gyarapításába barátai is bekapcsolódnak, ennek is köszönhető, hogy külföldi és hazai darabok egyaránt színesítik a kollekciót.

– A baráti köröm is értékelte a gyűjteményemet, és amikor én mentem külföldre, akkor is mindenhol szereztem tollakat: kiállításokon, szállodákban, éttermekben. Az új darabokat aztán hónapokig nézegettem, csak utána kerültek a gyűjteménybe. – tette hozzá a gyűjtő, aki egy alkalommal a kardiológusnál tett látogatása során a szívultrahang elvégzése közben kérdezte meg az orvost, megkaphatná-e az asztalán heverő tollat. Természetesen a válasz igen volt.

– Nagyon szeretem a funkcionális tollakat, ami ír is, de még ad valami pluszt, ergonómiailag is különleges, vagy van benne például bankjegyvizsgáló, lámpa vagy kés. Ezek még érdekesebbek számomra – zárta a beszélgetést Kelemen Csaba.