Mórocz Tamás plébános: itt nemcsak sok munka lesz, hanem sok lehetőség is

Tizenhat falu plébánosa és Szűz Mária napja óta a romjaiban is méltóságteljes Vértesszentkereszti Apátság címzetes apátja is egyben Mórocz Tamás, a vértesi esperesi kerület helyettes esperese. Pályájáról, a mögötte álló nagy munkáról, a teendőkben gazdag jövőről, és a nemrég kapott püspöki elismeréséről beszélgettünk az atyával.

Hogyan kezdte pályáját, milyen módon vezérelte a Jóisten, hogy pap legyen?

– Gyermekkorom óta nem érzek mást, mintsem hogy pap szeretnék lenni. A kezdeti lelkesedés, az egyház külsőleg is megmutatkozó szépsége belső varázzsá lett bennem, akartam és akarom szolgálni az Urat. Soha nem is vetődött fel más az életemben. A hivatás egy olyan titok és ajándék, amit az ember csak akkor ért meg, ha saját maga hallja és érzi. Isten személyes megszólítása, és hívása. Ez lehet olyan erős és mély, hogy mellette minden eltörpül, csak ideig-óráig tartó boldogságot tud adni. Ezt élheti meg a boldog pap is; azt teszi, amit Isten szeretne, hogy cselekedjen: küldöttje legyen a világban.

Hogyan került a Mária-kegyhelyére méltán büszke kisvárosba?

– Bodajkra öt év tatabányai kezdő szolgálat után kápláni beosztásból kerültem mint plébános. Székesfehérvári fiatalként Bodajkra kerülésem különös örömmel töltött el. Egy kedd délutáni telefon jött 2012 júniusában, hogy a püspök atya rám bízza a bodajki kegyhelyet, és az ahhoz tartozó 16 települést. Napokig gyakoroltam magamban, hogy megjegyezzem, milyen településeken kell 28 évesen szolgálnom, persze nem egyedül. Kezdtem egyre jobban észrevenni a bodajki Szűzanya imádságos helyének szépségét és múltját. Bár egy kissé elfeledett, régiesnek tűnő kegyhely látványa fogadott, ami inkább a régi szép idők elmúlását hirdette, mintsem a jelen gazdagságát és mondanivalóját.

Emiatt szorgalmazta a felújítást?

– Kezdetektől megfogalmazódott bennem, itt nemcsak sok munka lesz, hanem sok lehetőség is, ami több mint egyszerű munkavégzés, felelősség, hogy a lehetőségekből mit hozunk ki, mit mutatunk meg? Éreztem, Bodajk nem egy egyszerű vidéki búcsújáróhely, hanem a nemzet bölcsője, Szent Istvánnal, a magyar Szent Családdal. Az itt járt szentekkel, hitvalókkal; Szent Lászlóval, Szent Gellérttel, Brindisi Szent Lőrinccel, Prohászka Ottokár püspökkel, Mindszenty József bíborossal és a sok száz csodával. Elkezdtünk dolgozni, felújítottuk a kegytemplomot, rendházat, udvart és sorra élhettük meg, hogy érkezik támogatás, mely minden szempontból értendő. Az ittlétem 8 éve alatt teljesen átalakult a kegyhely, azzá kezd lenni, ami valóban, az ország ősi, legősibb zarándokhelyének, imádságos szentélyének méltósága, ahol a múlt mélysége, kegyelme találkozik a jelen élet mindennapjaival. Átélhető annak a gazdagsága, ami a sok száz imameghallgatás, kérés, könyörgés által valóban igazi szent hellyé tette a Szűzanya által megáldott bodajki kegyhelyet. Nagy hála a Jóistennek, hogy ennek részese lehetek. Ezt az ember csak utólag veszi észre, hogy visszanézve, méltatlansága tudatában Istennek milyen eszközévé vált. Sík Sándor szavai jutnak eszembe Az acélember vers soraiból: „Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek, De rajtunk megyen át az Üzenet.”

Komoly elismerést és rangot kapott a Székesfehérvári Egyházmegyétől, Spányi Antal püspöktől. Kik kapják ezt a kitüntetést?

– Hála Istennek csak „egy” plébános vagyok a sok közül. Nem szabad, hogy a felszentelés mellett bármiben is többnek élje meg a hivatását az ember. Talán a rábízott munka mennyisége, vagy milyensége más. Mindenkinek meglehet a karizmája, küldetése, és örülök, hogy a kegyhely szolgálatában külön küldetést is magaménak érezhetek. A hozzánk tartozó tizenhat településen vezető vagyok, de munkámat nem egyedül kell végeznem, Isten kis családot adott: öten vagyunk atyák, és egy állandó diakónus segít szolgálatunkban. A felelősség nagy kérdés, talán most érzem át még jobban, a sok gratuláció, örömteli beszélgetés után, mit is jelenthetek az embereknek, akik felnéznek papjaikra. Gyarlóságom tudatában, de Isten akaratát elfogadva akarok a nyáj élén járni, de velük és értük haladva együtt a közös úton. Püspök atya, az egyházjogban külön magyar kiváltságként létező címet adományozva egy már nem létező, de egykoron valós apátságnak a címzetes elöljárói címével tüntetett ki, történetesen a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett Vértes­szentkereszti Apátság címzetes apátja lettem. Ilyen címzetes rangot az ember munkája, élete miatt kaphat elöljáróitól, amit jelen esetben a kegyhely fejlesztéséért kaptam megyés püspök úrtól. Külön érdekessége a címnek, hogy az egykori vértesszentkereszti bencés apátság maradványaiból, kvadrát köveiből épült fel a bodajki kegytemplomunk. Az említett apátsági cím sok külsőségre feljogosítana, de bölcsen kell megérteni a mai korban, hogyan lehet és szabad egy ilyen címet viselni.

Az ön számára mit jelent ez az elismerés?

– A nagy megtiszteltetést mindenképpen nagy alázattal kell fogadnia az embernek. Maradni annak, aki, és még inkább megélni, amit Keresztelő Szent János mondott: Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem! (Jn 3,30) Ugyanakkor ez a megtiszteltetés egyfajta felelősség is; méltón élni és lelkesen, lelkiismeretesen folytatni a megkezdett munkát abban a tisztségben, amelybe az egyház helyezett. Itt, Bodajkon elődeim közül sokan kaptak ilyen megtiszteltetést életük során, sokakban él még többek között Vajk Gyula atya, akit mind a mai napig prépost atyaként szólítanak, címzetes kinevezése miatt.

Mit jelent az ön számára a zene, milyen érzés járja át a billentyűk mögött?

– A zene nagyon felemel, a lelkemig eljut. Amikor van időm, illetve szánok időt arra, hogy zenéljek, legyen akár csembaló vagy orgona, akkor a hétköznapok forgataga közepette teljesen kiszakadok mindabból, amibe a sok gond, munka helyezi az embert. A zene kicsit imádság is, a művészet szintje kellően méltó az Alkotóhoz, abban felfedezhető annak nagysága, aki a talentumot adta. A szép zene, a sok gyakorlás vagy akár a zenehallgatás, legyen az egy szép Bach-kantáta, közelebb vihet Istenhez, hiszen az ember olyannal találkozik a művészi komolyzenén keresztül, amiben valami transzcendens szólal meg, elmondhatatlan boldogságot adva a hallgatónak, a művelőnek. Kívánom mindenkinek ezt az érzést; Isten szépségét felfedezni, a zenén keresztül is, megsejteni kicsit a Mindenható nagyságából, amit rajtunk keresztül kíván felragyogtatni a Teremtő Atya.

A bodajki beruházásnál nagyobbat alkotni nem könnyű, de biztosan vannak tervei a jövőre nézve. Milyen célok viszik tovább?

– Eddig sem voltak úgy terveim, hogy azokat saját magam találtam ki. Szeretném engedni, hogy az Isten vezessen. Biztos nem mindig egyszerű elsőre megérteni az ő kifürkészhetetlen útjait, de ez a hit útja. Hinni abban, hogy eszközök vagyunk ott és úgy, ahogy ő szeretné. A konkrét kérdésre válaszolva, a céljaim a napi teendőim. A megszépült, kibővült kegyhelyet működtetnünk kell, fenntartani, tervezni a programokat. A kialakult pandémia teljesen új helyzet elé állít minket, nem látjuk lehetőségét annak, mikor tudunk úgy szervezni, előre tervezni, mint a járvány előtt, a zarándokház mikor telik meg élettel. Sok tervünk van, különösen, hogy a Mindenkor Segítő Szűzanya bodajki kegyhelyét hogyan tudnánk minél jobban a magyar Szent Család imádságos zarándokhelyévé tenni, minél jobban „kinyitni”, meghívni a keresőket, a mai világban a magyarságunkat és a család fontosságának szerepét hangsúlyozni, azaz a gyökereket erősíteni. Örülök és kérem a Jóistent, minden nap adjon erőt, hogy lelkesedéssel, buzgalommal tudjak dolgozni, másokért élni, ne akarjak több lenni úgy, hogy az ne az ő dicsőségéről szóljon!