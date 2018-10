Mi van a sötétebb járólap alatt avagy mennyire ismered Fehérvárt?

Az őslakosok sok mindent tudnak Székesfehérvárról, de íme néhány olyan információ és történet, amely lehet, hogy még számukra is újdonság lesz!

A nemrégiben megjelent rendhagyó útikönyv, a Mesés Fehérvár című könyv szerzője, Kész-Varga Mónika és Kulcsárné Németh Mariann idegenvezető a város szervezésében egy különleges séta során mutatott be ezekből néhányat.

Ki tudta például, hogy jégverem és börtön volt az Országalma alatt? Pedig igen! A török időkben ugyanis egy közel 110 négyzetméteres nagyságú, tízszer-tíz méteres jégverem volt itt a föld alatt, vastag fagerendákkal kibélelve, sőt, mint kiderült, még rabokat is tartottak benne! A város éléskamrája volt ez, melyhez a jeget a közeli mocsarakból hozták ide a városlakók. Siklósi Gyula 1988-as ásatásai során derült ki mindez, ám a feltárásokat követően visszatemették a vermet, így nem látogatható.

A belváros ékköve a Hiemer-ház is, amely azonban sok titkot rejteget a mai napig. Sokan nem tudják például, hogy az épületben található üvegpadló alatt látható egy korábban itt épült kétszintes ház homlokzata. Ez az épület ugyanis pár méterrel beljebb volt, mint a mostani Hiemer-ház homlokzata. Az itt látható Szent Sebestyén szobor pedig azért kaphatott itt helyet, mert az egyik tulajdonos, Hiemer Sebestyén védőszentje volt. De a ház oldalában helyett kapott kávézónál is láthatunk egy különleges érdekességet: az itteni üveglapon keresztül meg lehet tekinteni az egykori közterület járófelületét. Néhány kis kőnek tűnik csak, de több száz éves darabok ezek, melyeket emberek ezrei tapostak a múltban. Ha ezek a kövek mesélni tudnának… És akkor most tekintsünk fel a sarokerkélyre is – a mellette található oszlopokon a rejtélyes, röhögő figurát igazán nehéz hová tenni… Mit keres egy vigyorgó fej egy ilyen komoly épületen? Nos, a séta során kiderült: nem véletlenül: a szemközti falon látható egy ágyú – hát bizony arra vigyorognak. Ezzel jelképezték ugyanis, hogy az egykori janicsár laktanyából hogyan néztek a török városparancsnok házára és azért vigyorogtak, mert ott volt a hárem is… Két legyet egy csapásra?

De azt sem sokan tudják, hogy szinte keresztre „feszíttette magát” a művész a fehérvári Szent Imre templomban! – ez lehetett volna a korabeli bulvár szalagja is, ha „kattintós” címet szerettek volna adni a valódi történetnek. De hogy is volt ez pontosan? A Krisztus a keresztfán című alkotást ugyanis úgy készítette el az alkotó – Fadrusz János –, hogy rákötöztette magát a keresztre, lefotózták, majd ez alapján készítette el az alkotást. Ilyen az, amikor a művész mindent elkövet a csodás végeredményért – amely egyébként eredetiben a

szegedi dómban található fehér márványból.

De még az is újdonság lehet sokaknak, hogy ennek a templomnak a helyén volt régen a királyi palota s ott született Imre herceg. Ráadásul nem azért más színű a járólap az egyik részen, mert elfogyott és ki kellett pótolni… Aki erre a sötétebb színű kockára lép, jobb, ha tudja: alatta egy Szent Imre ereklye található: egy kis csontdarab tőle, amelyről sokáig azt sem tudták, hol van.

Innen csak egy perc séta az Árpád-fürdő. Vajon tudta a kedves olvasó, hogy Blaha Lujza kedvenc gyógyfürdője volt ez a hely? De azt a legendás színésznő sem tudhatta, hogy a szívének oly kedves wellness alatt egy 300 méter hosszú pincerendszer található, amely része volt egykor a város földalatti járatának. A vízkészletet biztosító csőrendszer található most benne, de újdonság, hogy időnként leengedik ide a turistákat, a Tourinform Iroda idegenvezetéssel egybekötött túrái során. Elképesztő titkok és különleges rejtélyek nyomába eredhetünk a szakemberekkel!