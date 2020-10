Lippai József munkája olyannyira a hobbija, hogy 79 évesen sem szeretne lemondani róla

Lippai József gyógyszerésszel a szakmája mellett nem mindennapi hobbijáról beszélgettünk, ugyanis a bélyegek rendkívül érdekes és sokszínű szegmensével foglalkozik. A gyógyszerész a boldog nyugdíjas éveit is aktívan tölti, munkájával a mai napig sem hagyott fel.

– Pontosan tizenkilenc és háromnegyed éve nyugdíjas vagyok. A 60. születésnapomon elmentem nyugdíjba és másnap ugyanúgy dolgoztam, mintha mi sem történt volna. Itt, a fehérvári patikában már csak az irodai munkát végzem, emellett a kisebbik lányommal járunk ki Pátkára a fiókpatikába hetente négyszer, napi négy órában – kezdte.

Lippai József és szintén gyógyszerész felesége 1993 januárjában nyitották meg első patikájukat, amit az évtizedek során bővítettek, modernizáltak. A munkája olyannyira a hobbija, hogy 79 évesen sem szeretne még lemondani a mindennapi munkavégzésről. Szerencsére nem egyedül cipeli a terheket, hiszen a következő generációk is tovább viszik a gyógyszerészvonalat.

– A két lányom gyógyszertári szakasszisztens, a két unokám közül az egyik két éve végzett, a másik jövőre fejezi be az egyetemet, ők gyógyszerészek lesznek. Mi a feleségemmel addig dolgozunk, amíg át nem tudjuk adni nekik a vállalkozást.

A gyógyszerészet Lippai József számára egyszerre munka és hobbi. A modern technológiákkal is igyekszik haladni, ennek köszönhető, hogy ma már robot is segíti a betegek kiszolgálását.

– Országosan tizenharmadikak, a megyében másodikak voltunk az automatizálásban. A robot tízezer dobozt képes tárolni. Ha valaki hoz mondjuk tíz receptet, mire a dolgozó az utolsót is beüti a gépbe, a többi már ott is van a csúszdában, nem kell keresgélni a dobozokat a fiókokban. Az eszköz 10 másodperc alatt kikeresi és kiadja a kért gyógyszert. Emellett többek között rögzíti a lejáratot, hogy miből hány doboz áll még rendelkezésre, így a napi munka mellett az adminisztrációt is lényegesen megkönnyíti. Természetesen ezzel a beruházással a következő generáció munkáját is szerettük volna könnyebbé tenni.

A gyógyszerészet mellett a zene és a bélyegek is közel állnak Lippai József szívéhez. A bélyegek gyűjtését 10 évesen kezdte és immár majdnem 70 éve hobbi és szenvedély.

– Negyedikes gimnazista koromig tanultam zongorázni, a rádióból nálunk általában klasszikus zene szólt. A szegedi egyetemi évek alatt is megmaradt a zene szeretete, koncertekre és operába is szívesen jártunk. Nagyon népszerű volt akkor a gyűjtés, 600-800 tagja volt a szegedi bélyeggyűjtő körnek. Minden vasárnap délelőtt volt összejövetel, ott gyűjtöttük a bélyegeket. Az egyetem után fél évig katona voltam, bejáratos lettem a pesti Tiszti Klubba. Ott ismertem meg az én mesteremet, aki megtanított arra, hogy kell a zenészbélyegeket gyűjteni. 1966 óta vagyok tagja a székesfehérvári bélyeggyűjtő körnek. Kezdetben egy gyűjtőtárs állandóan járt fel Pestre, ő volt az „anyagbeszerző”, tudta, hogy ki és mit gyűjt, így akkoriban nekem is ő hozta a bélyegeket. Ekkor indult be igazán a gyűjtemény. Kisebb kiállításokon sokszor részt vettem. 1985-ben volt az európai zene éve, Bach és Händel 300. születésnapja. Pesten a Vigadóban is csináltak kiállítást, ekkor készítettem el az első igazán komoly anyagomat Romantika a zenében címmel – emlékezett Lippai József.

A zenészbélyegeket 1956 óta gyűjti, ám a téma iránt a kiállítás után köteleződött el végérvényesen. Ekkor csatlakozott egy közel négyszáz főt számláló nemzetközi zenei gyűjtőcsoporthoz, melynek tagjai a világ különböző részein élnek. A csoportnak köszönhetően a külföldi bélyegek beszerzése is gördülékenyebben megy.

– Nyolc-tíz cseretárssal tartom rendszeresen a kapcsolatot. Van köztük például német, litván, ukrán, olasz, francia, belga és holland is. Amikor megjelenik egy-egy új bélyeg, akkor felmegyek Pestre és elküldöm nekik. Ez természetesen fordítva is igaz. Manapság nagyon nehéz beszerezni a külföldi bélyegeket. Most épp a Feröer-szigetekről rendeltem egy Beethoven-bélyeget.

A folyamatosan bővülő gyűjtemény egyes darabjai helytálltak már a nemzetközi porondon is.

– A romantika témaköréből összeállított anyagom nemzetközi kiállításokon is részt vett. Németországot, Franciaországot, Bulgáriát, Romániát, Csehországot és Oroszországot is megjárta a gyűjtemény. 2011-ben volt Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója. Régi tervem volt, hogy az ő életművét is összeállítsam bélyegekből. 2012-ben itt Fehérváron volt egy nagy nemzetközi bélyegkiállítás, ahol már ki tudtam ezt is állítani – zárta a beszélgetést Lippai József. A gyűjtemény pontos darabszámát nehéz lenne meghatározni, bár talán ez nem is annyira lényeges. A gyűjtés iránti elhivatottság és a szenvedély sokkal többet jelent a darabszámnál.