Legóból épül Fehérvár

Számomra ez minőségi énidő, teljes kikapcsolódás – mesélt legókhoz fűződő szenvedélyéről Szalay Ákos építész.

A fehérvári építész megalkotta már a Szent Sebestyén-templomot és a bazilikát is – legóból. Ezekről az épületekről ugyanakkora szenvedéllyel beszél, mint hivatásáról, az építészetről. Az egyetemi évek alatt hungarocellből, kartonból és furnérból felépítette a Jézus Szíve-templom makettjét, melynek teteje műgyanta és homok segítségével állt össze.

– Itt minden apró részlet kézzel készült. Amikor elkapott a lendület, sokszor hajnali háromig készült a templom, olyankor az ember elveszíti az időérzékét, eszébe sem jut, hogy egyen vagy pihenjen – emlékezett az építész, aki körülbelül 200 órán át, éjt nappallá téve dolgozott az épület makettjén.

Az építész tervezőasztalán további két fehérvári épület áll: a Szent Sebestyén-templom és a nemrég elkészült bazilika. Mindkét alkotás tökéletesen visszaadja a valóságot, minden apró részlet tökéletesen kidolgozott.

– A Szent Sebestyén-templomot fejből építettem. Amikor készen lett, csak egy-két apró dolgon kellett változtatni. A bazilika már más volt, ott sokat kellett kísérletezni, módosítani. A kupoláknak legalább három-négy verzióját elkészítettem, mire kialakult a végleges kinézet. Ennek 99 százaléka hagyományos legó.

A kisebb bábuk különlegesebb darabok, azok speciális készletek tartozékai, a többi egyszerű kommersz legó, ami bármelyik készletben megtalálható – tudtuk meg Ákostól, akit arról is kérdeztünk, hogyan jut hozzá egyegy speciális legóelemhez.

– A különleges darabok beszerzésére már vannak erre szakosodott legópiacterek, úgyhogy most próbálok angolul legós szakszavakat megtanulni. Toronyórából rendeltem 36 darabot, mert olcsó volt, úgyhogy gyakorlatilag Fehérvár összes templomához megvannak már az óralapok – mesélt Szalay Ákos, aki a bazilikát is előrajzolás nélkül, fényképek alapján építette fel, szem előtt tartva az arányokat.

A különleges építkezés a járvány elején kezdődött. Tavaly tavasszal épült fel a Szent Sebestyén-templom, nemrég másfél hónap munkájának eredményeként, 2500 darab legó felhasználásával elkészült a bazilika is.

– A kisfiammal legóztam, amikor jött az ötlet, hogy a Szent Sebestyén-templomot milyen könnyű lenne legóból megépíteni, találtam kupolát is, aztán a fejemben szinte már készen is volt. Gyerekkoromban is legtöbbször legóval játszottam, az építés öröme most is ugyanúgy megvan, mint annak idején. Számomra ez minőségi énidő, teljes kikapcsolódás, egészen más dimenzióba kerülök. Én magányos legós vagyok, de vannak profi legóépítészek is, ők általában számítógéppel terveznek, de szerintem az elveszi az egésznek a varázsát – mondta Szalay Ákos, aki továbbra sem hagy fel a legózás ezen formájával. Tervei között szerepel egy legóból készült mini Fehérvár megépítése, benne többek között a Szabadművelődés Házával és a Bory-várral.

– Nagyon sok szép épület van itt Székesfehérváron. Most már úgy megyek végig a Fő utcán, hogy azt nézem, mit lehetne felépíteni legóból.