Lágyan roppan, s boldogságot hoz az agárdi csokoládé

Az odaadó munka és a kakaóbab-töretes–fekete ribizlis étcsokoládé remek ízének receptjét őrzi az apró agárdi kézművescsokoládé-műhely. Benne a háziasszony bravúros szerepet vállal: fejlesztőmérnök, anya és kreatív alkotó is egyben.

Lágyan, sűrűn nyúlva folyik a keverőbe a csokoládé, amikor Vizi-Demjén Alma a csokicsap alá tartja a táblaformát. Az illatos barna massza lassan, fényesen terül szét a mintás felületen. Pár gyors mozdulat, simító spatulával lehúzza a felesleget, s már mehet is a „rázóra” a kész csokoládéalkotás. Hogy a láthatatlan apró levegőbuborékokat kikényszerítsék a finomság belsejéből. A Vizi-Demjén család kézművescsokoládé-műhelyében járunk Agárdon, amely gyakorlatilag a família otthona is egyben. Mégis van benne egyfajta laboros csokoládészentély-érzés, ahol a felcímkézett üvegtartókban pihenő barna kockák, a dobozokba rejtett szárított gyümölcsök, golyócskák, mogyorók, töretek, pirított kakaóbabok világában úgy érzi magát az ember, mint egy mézeskalács-házikóban.

Alma fáradhatatlanul alkotja az ízeket, csokoládéalkotásokat, lába alatt egy kicsi szőke gyerekkel, hóna alatt egy pár hónapos babával, és még egy iskolás is várja őt munka után. Szóval így néz ki az a kis magyar családi kézműves műhely, ahonnan a járvány idején hétszáz tábla egyedi, kézzel készült csokoládét küldtek az ország négy kórházába – köztük a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházba is –, hogy egy kis vidámságot, édességet, csokoládéboldogságot juttassanak az egészségügyi dolgozóknak.

Ezt az apró családi vállalkozástól erőn felülinek számító gesztust értékelte a Gróf Széchenyi Család Alapítvány és az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Év Széchenyi Vállalkozása pályázatán az Év Felelős Üzleti Vállalkozása elismeréssel. A díj rangos elismerés, melynek lényegét alapítói így fogalmazták meg: „Széchenyi István műveiben többször hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság föllendülését nem külső körülmények megváltoztatásával, hanem az azokban rejlő lehetőségek kiaknázásával, valós szükségleteknek a fogyasztók igényei szerint történő kielégítésével lehet elérni. A 21. században sincs ez másképp.”

Alma már korábban rátalált arra az útra, amellyel tudta, hogy sokaknak segíthet: ahogy korábban már elmesélte, egy súlyos betegség miatt döntött úgy, hogy életmódot vált, és az egészséges étkezést, a minőségi alapanyagokat szem előtt tartva igyekszik olyan édességet fogyasztani, amiről tudja, hogy nem árt. De mivel nem talált, hát készített maga. Azóta kifejlesztette az összesen két komponensű csokoládét, melyben nincs más, csak csokoládé és méz, tehát csupa természetes összetevő. Persze készít ennél összetettebb finomságokat is, nem hiába várják a felhasználást a dobozokban a vibráló piros szárított eprek, kéklő áfonyák és egyéb magok. Nos, pont egy ilyen kreatív ízkombináció hozott újabb sikert Almáék életébe, mégpedig nemzetközit. A Great Taste Awards egy komoly nemzetközi, élelmiszeripari pályázat, melynek százezres nagyságrendű versenyében idén valamivel több mint 5 ezer termék kapott elismerést. A magyarok között pedig idén ott van ez a kicsike agárdi műhely, melynek kakaóbab-töretes–fekete ribizlis, 70 százalékos étcsokoládéja kapott csillagot, vagyis mostantól büszkén viselheti a Great Taste (Nagyszerű Íz) pecsétet is.

– Három csokival neveztünk, mindegyik jó értékelést kapott, de csillagot ez a változat. Szerintünk is egy nagyon jó kombináció, és mindegyiknek az ízvilága nagyon jól illik az étcsokoládéhoz – mondja Alma. Az alapanyag náluk az equadori csokoládé, amelynek jellegzetes, gyümölcsös aromája van, így remekül passzol hozzá a fekete ribizli gyümölcsössége is. A szakmai zsűri így jellemezte ezt az alkotást: „A csokoládé intenzív, mély és gazdag, amihez a fekete ribizli éles, gyümölcsös jegyeket ad. A csokoládénak magának van egy érdekes, gyümölcsös íze, amit kiemel a hozzáadott kesernyés fekete ribizli és roppanós kakaóbab-töret. Ennek a gyönyörűen elkészített csokoládénak intenzív íze és kiegyensúlyozott komplexitása van, amely kitart olvadás közben”. Ennél több pedig nem is kell a remek csokoládéélményhez…