Kovács Boglárka világbajnok negyedik helyezett táncos

Nemrég töltötte be nyolcadik életévét a jelenleg Dél-Fejérben élő Kovács Boglárka, Bogi.

Ez persze önmagában még nem érdem, nem is a születésnapról szeretnénk megemlékezni. Sokkal inkább arról, hogy a második osztályba készülő kislány világbajnok negyedik helyezett táncos.

A szülők is figyelnek rá: az iskola és a tánc nem megy egymás rovására

Bogival és édesanyjával, Zsuzsannával a lajoskomáromi Béka-tó és az általános iskola között elterülő játszótéren találkozunk. Messziről felismerhetők: a mosolygós édesanya árgus szemekkel figyeli lánya minden egyes lépését, mozdulatát. Kell is, hogy így legyen, hiszen nem számít, hogy térkő, homokos vagy kavicsos talaj, járdaszegély, netán füves alap kerül Bogi elé, a kislány sorra hányja-veti a cigánykerekeket és a – laikusok számára mindenképpen – különleges mozdulatokat.

– A cigánykerék a kedvencem! – vallja az ifjú táncos, aki emellett még spárgázni, hátrabukfencezni is szeret, valamint az úgynevezett bógni mozdulatsort is szívleli. Ez utóbbit kérés nélkül be is mutatja: kezét a földre teszi, felmegy kézenállásba, átlendül hídba, majd feláll. Mindezt nyitott lábakkal teszi, s ha úgy van, közben spárgával is megspékeli a mutatványt. Mint mondja, négy-ötéves korában kezdett el táncolni, miután sok szép mozdulatot látott a televízióban.

– Imádok táncolni! Néha otthon gyakorolok, amikor elindul a tánc, anyáék is alig tudnak leállítani! – meséli lelkesen.

A nyolcéves, eredetileg Zalaegerszegről érkezett lány szüleivel jelenleg Mezőkomáromban él, de lassacskán átteszik székhelyüket Lajoskomáromba. Bogi ugyanis ide jár iskolába, a Gesztenyefasori Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. Az intézményben szépen teljesít, olyannyira, hogy – amint megfogalmazta – „kiváló” lett az idei tanéve. Ez azt jelenti: minden tantárgyból je-lest kapott. Szereti a technikát, a rajzot, a testnevelést, az olvasást és az ének-zenét, természetet is. Szóval lényegében az összes tantárgyat, amit tanítanak neki. S mielőtt azt hinné az olvasó, hogy csupán a gyermeki lélek szárnyalása ez a felsorolás, eláruljuk: bécsi mesemondó-, illetve hazai ének-, futó- és természettudományos versenyen egyaránt szerepelt már a leányzó, aki az iskola kórusának is tagja.

Visszatérve a táncra: Bogi hivatalos nevén látványtáncos, a siófoki Harmony Dance Táncsport Egyesület tagja. Felkészítő tanára Kincsesné Deim Tünde, akivel hamar megtalálták a közös hangot. A hetente egyszer tartott próbák során bemelegítéssel kezdenek, s bár a tanárnőnek több tanítványa is van, Bogival egyedül foglalkozik, mivel a lány jelenleg elsősorban szólótáncol. Siófokon újonnan a duót is elkezdte, hiszen korábban Zalaegerszegen leginkább csapatban táncolt. Lánypartnerével jól kijönnek egymással, érdeklődési körük is hasonló.

– Szólóban azt csinálhatom, amit szeretnék, ha pedig ketten vagyunk, jobban oda kell figyelnem. De ez sem okoz gondot – jelenti ki Bogi, persze hozzátéve, az „azt csinálhatom, amit szeretnék”, kifejezetten az improvizációra vonatkozik.

A Ritmuscsapatok Modern Táncok Országos Bajnokságára, Soroksárra, tanára ajánlására ment el. Ez egy bajnoki elődöntő, amely egyben kvalifikációs versenye is volt a zágrábi világbajnokságnak. Harminchárom pontot kellett elérni a továbbjutáshoz, Bogi ezt – stílszerűen fogalmazva – megugrotta, 33,2 pontot szerzett, amellyel ráadásul első helyen végzett a színpadi látványtánc kategória „Manó egyéni B” korcsoportjában.

– Nagyon izgultam! Ilyenkor attól tartok, hogy elfelejtek egy-egy lépést, mozdulatot – mesél félelmeiről Bogi, aztán kérdésünkre rávágja: ha ilyen történne, azt táncolja, ami eszébe jut. „Imprózom egyet” – teszi hozzá.

Zágrábban először járt, itt rendezték meg a négynapos világbajnokságot több kategóriában, több ezer indulóval. „Amikor vége lett, el sem hittem, hogy megcsináltam”, mondja Bogi, aki már aznap megtudta, hogy világbajnok 4. helyezett lett. S bár még korai kijelenteni, de ha úgy alakul, szívesen lenne felnőttként is táncos.