Kimondhatatlan

Kálmán különlegesen szép volt, hathetes korától bámulatosan szép. Aranyszőke, hullámos haj, cseresznye száj, kerek arc, de nem puffancs, óriási dióbarna szemeit apai nagyanyjától örökölte. A pillantásában lakozó mélység és az alig, de mégis érzékelhető melankólia nekünk, kékszeműeknek inkább a leendő férfi titokzatosságát vetítette előre. Nagyon fiatal voltam és nagyon büszke.

A gyönyörű gyermek tizenhárom hónapos korától beszélt, néhány hónap múlva énekelt, rajzolt, fújta a meséskönyvek versikéit, köszönt és mosolygott. Apámmal ültek a lépcsőn, s torkuk szakadtából zengték az irredenta dalokat, a rokonok hitetlenkedve csóválták fejüket, nahát ez a Gyurka! Édesapám Gyurkának két lánya lévén, kiélte magát a fiúunoka tanításában, némi malackodásra is okította Kálmánt, ahogy kell a férfiminta miatt. A legbüszkébbek persze arra voltunk, hogy tudja a hidroglóbuszt, megismeri Gershwin zenéjét s a Bolerót, persze sokszor pörögtek a fekete lemezek, ráadásul úgy tűnt, Kálmánnak abszolút hallása van. Imádtunk beszélgetni, boltba járni, utazni, barátkozni, a kisfiú nyitott volt, érdeklődő, könnyen barátkozott. Édesanyám brillírozott vele a pesti villamoson és a bicskei vonaton, mert az anyjának nézték, ma kis túlzással annyi idős korban szülnek a nők, ahány évesen ő nagymama lett.

A következő öt év rémálomban telt. Kálmán alig evett, abbahagyta a mesét, az éneklést, a mosolygást, dac, tiltakozás, sikoltozás, rémület és megfejthetetlen magatartás hatalmasodott el rajta. Közben gyarapodott a szókincse, ha beszélt, választékosan tette, de rögeszmék, kényszerek uralták idejét. Számolni lényegében annyira tudott és tud ma is, mint mikor négyévesen megszállta e különös lidérc, ami elvette a józan eszét. Tekintetéből mély bánat és csillogó értelem sugárzott, sötét titok, bezárkózott lélek, minden ölelés, csók ellenére, amiket legalább engedett. Nem kövesedett meg a lelke, ez vigasztal ma is. Mindenkinek tudta a nevét, az életkorát, emlékezetében számtalan felesleges adatot és eseményt őrzött, a szomorúság kerítette rejtélyes birodalmába. Szerencsére szeretett utazni, autózni, kirándulni, vigyázott testi épségére, soha nem érte baleset.

A süvítő diagnózis az Esőember film Magyarországra érkezésével született meg: autizmus, enyhe értelmi sérüléssel. Az ország első autista iskolájába járt, talán az ország első tíz diagnosztizált autistája között van. Az autizmusról ma is alig tudnak valamit, ezerrel dübörögnek a kutatások, mert nő a számuk, csakúgy mint az idősek Alzheimer-kór általi sújtottsága, mondjanak bármit az orvosok erről, hogy nem. Az értelmi sérülés mikor és hogyan költözött Kálmán agyába, erről végképp semmit nem tudnak, s nincs megfejtés tűéles és többnyire felesleges dolgokat tároló memóriájára, imponáló zenei hallására a felejtésre képtelen emlékezete, a lényegtelen részletek megőrzése a letörölhetetlen fájlokon. A kiskori óvodai és egyéb emlékek tisztán peregnek fejében, mint a film, s majdnem mindig ugyanazok. Mellette megtanult írni-olvasni, jól szocializált, kedves és udvarias felnőtt lett, egy gyermek ártatlanságával és tisztaságával.

Mi pedig vele lebegünk az időtlenségben. Harminc-harmincöt év eseményei, csapásai és ünnepei, élő és holt személyek egyidejű jelenléte, a világ és a család történéseinek véletlenszerű reflexiói kavarognak Kálmán meglepően színes elbeszéléseiben, máskor fájdalmas tetemrehívásaiban. Az autisták alig értik a világot, s a világ alig érti őket. Kétségbeesetten szeretjük, óvjuk és védjük őket, bár sokkal több a jó ember, mint gondolnánk, akik segítik e bicebócákat. És hát ki tökéletes? Megsokszorozódott erővel küzdünk, értük, magunkért, a boldog pillanatokért – őt erősíteni, magunkat vigasztalni. Kálmán fanyar-szomorkás mosolya az anya jutalma ebben az időtlenségben. Az enyém. Meg az a sok-sok erő, amiért hálát adok az élet minden keserves-gyönyörű pillanatában.