Idén ünnepli az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület fennállásának 10. évfordulóját

Ez alkalomból Horváth-Wundele Krisztina elnök segítségével idéztük fel az egyesület évtizedes múltját.

Hogyan indult hódító útjára a csapat?

– A csapat 2010 őszén alakult fiatal felnőtt táncosokból és zenészekből, akik szívügyüknek tekintették a móri német nemzetiségi hagyomány, tánc- és zenekultúra ápolását, továbbadását és új értékek létrehozását. Kezdetben 32 taggal vágtunk neki céljaink megvalósításának Molnár Tamás Zoltán akkori vezetőnk irányításával. A kezdetek kezdetén elsődleges dolgunk volt lerakni az alapokat, kezdve az egyesület felépítésével, céljaink meghatározásával, koreográfiáink elkészítésével, kották, illetve népviseletek beszerzésével, hiszen eleinte otthonról hozott dirndl ruhákban léptünk fel. Aztán 2011 nyarán hivatalosan is bejegyezték a szervezetet, melynek hatalmas hozadéka volt, hogy számos pályázati lehetőség és forrás nyílt meg számunkra, melyeket mind meg is ragadtunk, így már a 2011-es Móri Bornapokon egységes ünnepi formaruhában mutatkozhattunk be a nagyközönségnek. Ettől kezdve nem volt megállás, hiszen egyre többen szerettek volna csatlakozni hozzánk, miáltal a tagjaink létszáma a duplájára nőtt.

Ha jól tudom, nem merülnek ki a feladataik táncban és zenében. Mi van még?

– Jótékonysági Hagyományőrző Edelweiss Bált is szervezünk minden év novemberének harmadik hétvégéjén. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy mindegyik telt házas rendezvény volt. Az évek során igyekeztünk még több programmal színesíteni nemcsak egyesületünk, de Mór város kulturális eseményeit is. Így indult a Márton-napi vagy a Nemzetközi Edelweiss Táncház a Móri Bornapokon, de van nyári tánctábor, lovagi torna, mikulásünnepség, karácsonyi rendezvény és még sorolhatnánk. Saját rendezésű hagyományőrző programjaink közül kiemelném például a móri disznóvágást, tollfosztást vagy a rétessütést. Közben gyermek, felnőtt és senior csoportunk mellett 2018-ban elindítottuk a mini és ifjúsági tánccsoportjainkat. A kicsik rendkívül ügyesek, csodásan táncolnak, ugyanakkor egyre nehezebb megnyerni a fiúkat. Feladat van bőven, hiszen fellépéseink száma is megsokszorozódott az elmúlt évek során. Természetesen egyesületünk, valamennyi tánccsoportunk és zenekarunk nyitva áll mindenki számára, örömmel fogadjuk az új tagokat. Számos bel- és külföldi meghívásnak tettünk és teszünk eleget, és büszkék vagyunk rá, hogy saját Edelweiss zenekarunkkal léphetünk fel. A lengyelországi Wolsztyn városának néptánc-csoportjával rendkívül szoros barátságot ápolunk és büszkék vagyunk arra is, hogy többször is képviselhettük Mór városát Freudenbergben, mely szintén Mór testvérvárosa. Szeretjük magunkat kihívások elé is állítani, ezért 2012-ben csatlakoztunk a Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos Tanácsához. A szervezet minden harmadik esztendőben minősítő fesztivált tart és egyesületünk 2014-ben bronz, 2017-ben pedig arany minősítést kapott. A program táncszekciójának elnöke, Agárdi Gábor koreográfus felkérésünkre elkészített két német nemzetiségi, többgenerációs táncot, koreográfiát számunkra, melyek kizárólag a móri német tánchagyományokból tevődnek össze. Így született a Móri Szőlőtaposó, valamint az Egy sváb este Móron.

Hogyan élik meg, hogy elmaradt az ünnep?

– Edelweissos családunk idén ünnepelte volna fennállásunk tizedik évfordulóját, ám a járványügyi helyzet felülírta a terveket. Próbáinkat felfüggesztettük, programjainkat lemondtuk, köztük a Lábasházba megálmodott jubileumi ünnepséget is, melyet az elmúlt tíz évről szóló, összefoglaló kiállítással fűszereztünk volna. De célkitűzéseinkről nem mondtunk le, így amennyiben normalizálódik a helyzet, a jövő évben bepótoljuk, ami elmaradt, a hagyományőrző fánksütéstől a tánctáboron át a kiállításig mindent. Akármilyen nehéz időszakot is élünk, mégsem telt el az év jelentős esemény nélkül. A tíz esztendő sikeres hagyományőrző, a móri németség kultúrájának fenntartásáért végzett kimagasló munkánk elismeréseként a Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat ebben az esztendőben, a móri németség legnagyobb ünnepén, november 11-én, Márton-napon egyesületünknek adományozta legmagasabb kitüntetését az „Ehrennadel für das Moorer Ungarndeutschtum” díszoklevelet, melyet Molnár Zsolt vezetőségi tag vett át, igaz, zárt ajtók mögött, az adományozó szervezet elnökétől, Erdei Ferenctől. A díj táncosaink, zenészeink, családtagjaink, támogatóink és pártolóink közös munkájának, kitartásának, lelkesedésének méltó elismerése.

Mivel töltik most a kényszer szülte szünetet?

– Csatlakoztunk a Móri Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezéséhez, melynek keretében a móri bekötőút mentén új facsemeték ültetését kezdték meg. November 14-én egyesületünk férfi tagjai elültették az első Edelweiss fát, melyből remélhetőleg gyönyörű és életerős fa cseperedik éppúgy, mint egyesületünkből. Emellett tervezzük a jövőt új koreográfiákkal, sok fellépéssel, kiállítással, bemutatkozó film készítésével és még sorolhatnám a végtelenségig.