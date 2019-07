Halfajták, avagy minden, amit a compóról illik tudni

A Magyar Haltani Társaság által 2010-ben elindított „év hala” választáson a compó 2016-ban érdemelte ki az elismerést.

Talán a legtitokzatosabb halunk, amely szinte valamennyi álló- és folyóvizünkben megtalálható és fogható is. Hívják sárhalnak, cigányhalnak, haldoktornak: szinte vidékenként változik a neve. Fenéklakó jószág, amelyre sűrű hínárosok, töklevelesek egy-két négyzetméternyi nagyságú víztükrében, a sűrű nádfal tenyérnyi lyukaiban lehet a legeredményesebben horgásznunk.

Rengeteg apró, kerek pikkely borította, kissé böhönc testének olyan a színe, mintha vörös- és sárgarézből volna megformálva. Testét vastag nyákréteg borítja, ezért megszákolása után is igen vigyázva kell megfogni, mert úgy csusszan ki óvatlanul ráfonódó tenyerünkből, mint a szappan szokott a fürdőkádban. Valaha mesélték róla a legendát, hogy a compókat fölkeresik a megsérült halak, összedörzsölődnek vele, és a compó nyákjától begyógyul a sebük.

Nappal – nyaranta – szinte mozdulatlanul hasal egy helyben a hűvös, híg iszapba fészkelve, és este indul tápláléka után. Ez apró planktonokból, picinyke csigákból, rákocskákból, parányi kagylókból áll, amelyeknek cigarettapapír vékonyságú a „páncélja”. Este és éjszaka viszont kiúszik a szabad vizekre, s ott egészen a felszín közelében fürdőzik és szívja magába a friss, bőséges oxigént, mert nappalra „takarékra kell állítania” a szervezetét, lévén az iszapos fenéken kevés az oxigén.

Fogása külön élvezet. Piciny, de erős horgot ajánlatos felkötni a legalább 40-es zsinórra, mert nem ritka a másfél-két kilós példány sem. Félelmetesen óvatos a kapása. Megteszi, hogy egy álló óra hosszat tologatja maga előtt az iszapos fenéken körbe-körbe a víztükör szélén a horgot, és tolvajokat megszégyenítő módon, hallatlanul ügyesen lopja le a csalit róla. Jaj annak, aki paprikás kenyérgalacsinnal vagy tarhonyával próbálkozik, az a botja végét fogva őszül meg a csónakban. Ha felveszi a horgot, villámsebesen rántja le az úszót. Abban a szemvillantásban kell neki bevágni, amikor eltűnik az antenna. Egy-két kurta kirohanás után hamar megadja magát. Ilyenkor nem szabad abbahagynunk a horgászást, mert a compó mindig négy-öt főnyi falkában jár, amennyiben a társukat ki is fogjuk, nem rebbennek szét, helyben maradnak. Nagyon kedveli a gilisztát. Különösen nagy élvezettel kapja be, ha vékony gilisztából kis csokrot rögtönzünk horgunkra. Igaz, ez esetben számíthatunk angolnakapásra is, mert az angolna is fenéklakó, kedveli a sötét, jól beárnyékolt helyeket. Ezért is fontos, hogy ne 20-as zsinórral horgásszunk! És ha jól etettük be a helyünket, természetes pontyok látogatására is számíthatunk. Sok compónak okozta már vesztét a paprikás kenyérgalacsin is, bár ahogy ezt már megállapítottuk: a tésztaféléket bravúros, szemkápráztató ügyességgel cseni le a horogról. Megtisztítani viszont elég nehéz, mert rendkívül sűrű pikkelye középkori sodronyingként védi. Úgy legcélszerűbb eltávolítani, a „védőöltözékét”, hogy 10-15 másodpercre lobogó forró vízbe tesszük. Azonban túl sokáig ne hagyjuk állni a forró vízben, mert ez esetben a húsával együtt jön le a pikkelye.