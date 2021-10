Fejes László: Egy beteg gyermek is sok

Többéves egyéni jótékonykodás után 2013-ban szervezte meg az első jótékonysági vadászatot a fehérvári Fejes László.

Ikertestvérével, Endrével már akkor is a Fejér Megyei Szent György Kórház gyermekosztályának rendületlen támogatója volt. Azóta országos szintűvé vált a rendezvény, s a vadásztársaknak köszönhetően eddig 82 millió forint értékben vásárolhattak 108 orvosi eszközt a beteg gyerekeknek. Az esemény idén is december 27-én lesz.

Egyre nagyobb társadalmi támogatottsággal bír az ügy

A 2013-as kezdeti esztendőtől hat éven keresztül Fejér megyében rendezték meg a jótékonysági vadászatot, majd 2019-től lett országos szintű program. Az elmúlt két évben Magyarország tizenkilenc megyéjében, mindenhol egy időben, december 27-én gyűltek össze a jótékonysági esemény apropóján a vadászok. Fejes László ötletgazda, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője summája szerint eddig 40 ezer beteg gyermek gyógyításához járulhattak hozzá. Tavaly pedig – pandémia ide vagy oda – átlépték az országos szintet: együttműködési megállapodást kötöttek a szlovák, szerb és román vadászpartnerekkel, melynek köszönhetően immáron négy ország vett részt a jótékonysági eseményben.

– Az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás pedig fontos keretet adott több eseményünknek is: itt kötöttünk például megállapodást gróf Károlyi Józseffel, aki vállalta a jótékonysági vadászat nagyköveti szerepét. A gróf tehát mostantól Európában és bárhol, ahol a világban megjelenik, hirdeti az Országos Jótékonysági Vadászat szellemiségét mint példaértékű magyar támogatói formát. Reményeink szerint hungarikumként viszi hírül a világban a programunkat.

Mottójuk – mondja az ötletgazda –, hogy egy beteg gyermek is sok. Ezért is olyan fontos, és egyre nagyobb társadalmi támogatottsággal bír az Országos Jótékonysági Vadászat ügye.

– Az idei évtől már nem megyénként egy helyszínen lesz vadászat, ugyanis vadásztársaságok, vadászatra jogosultak egyaránt részt vehetnek az eseményen, így akár több helyszínen is lehet csatlakozni a rendezvényhez. A részvételi regisztráció már elindult a www.ojv.hu oldalán – mondja Fejes László, kiemelve, hogy az idei évtől az apróvad- mellett már nagyvadvadászatra is sor kerülhet. Fejes László reméli, idén is nagyvonalúak lesznek a résztvevők, s hogy mindenki a lehetőségeihez mérten járul majd hozzá a jótékonysági eseményhez. A legtöbbet 2019-ben gyűjtötték eddig, 37 millió forintot, de a koronavírus sem vetette vissza túlságosan a támogatási kedvet: tavaly is sikerült ugyanis 35 millió forint összegben eszközöket vásárolni az ország gyermekosztályainak. Az ötletgazda pedig bízik az idei eredményekben: – Remélem, idén is hozzuk ezt a szintet, vagy akár meg is haladjuk azt!