Fehérvári József a székesfehérvári filatelisták egyik doyenje

Ez olyan gyermekbetegség, ami nem múlt úgy, mint a szamárköhögés – véli a fehérvári filatelisták egyik doyenje.

A bélyegek egyre inkább csupán a gyűjtők albumainak értéktartó díszei, azonban ha java részük ki is kerül a közforgalomból, Márai Sándor meghatározása továbbra is érvényes rájuk: „A bélyeg felragasztható halhatatlanság”. Amint a hozzáértők mondják: a bélyeg egy adott kor lenyomata, a jövő nemzedékének egyszerre mesél a múltról, és hordoz értéket a jelen számára.

A 77 esztendős Fehérvári József hétéves kora óta gyűjt bélyeget. A szenvedély nem múlt el, nem hagyott alább az évtizedek során, hanem tovább erősödött. Gépészmérnökként annak idején a köszörűgépgyárban dolgozott, és életét végigkísérte a bélyeggyűjtés. Műszaki ember létére – kellő ellenpontozásként – mindig szívesen bíbelődött a bélyegek, az albumok magával ragadó „papirosvilágában”.

A katalógust folyamatosan bővítik. Az újonnan megjelenő bélyegek mellett a korábban kiadott példányok képeit is várják

– A hőskor a hatvanas-hetvenes évekre tehető, a fehérvári vállalatoknál sokan szinte tömegsportként gyűjtöttük „az általában kisméretű, színes rajzolatú értékjegyeket”. Nálunk, a SZIM-ben hatvan tagot számlált a bélyeggyűjtő kör, a megyeszékhelyen voltunk vagy nyolcszázan. Szívesen jártam a városi körbe: ott nagyobb volt a forgás, a cserelehetőség. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségébe 18 évesen léptem be – mondja József.

A rendszerváltást követően sorban megszűntek, átalakultak a bélyegkörök. Nyugdíjas kora óta a városi körben tevékenykedik, ahol időközben átvette a kiállítások szervezését. Hatvanöt-hetven kerettel rendelkeznek, így nagyobb kiállításokat is meg tudnak rendezni: nemcsak helyieket, országost is.

A katalógus alkalmas a saját gyűjtemény egyfajta rendszerezésére

A személyes bélyeg Fehérvári József szíve csücske – derült ki róla a Ciszterci Szent István Gimnázium könyvtárában életre hívott kiállításon. A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör ugyanis bélyegbemutató sorozatot indított a hetekben: a fehérvári filatelisták népszerűsíteni kívánják a bélyeggyűjtést, és minél szélesebb körben megismertetni a bélyegekben rejlő értékeket.

Bemutatókat tartanak a megyeszékhely közoktatási és kulturális intézményeiben, amivel szeretnék közelebb vinni a fiatalokhoz, a diákokhoz, de a lakossághoz is kedves elfoglaltságukat, nemes szenvedélyüket. A nyitó esemény különlegességgel is szolgált: itt jelentették be a digitális formában elérhető Személyes bélyegek katalógusának megjelenését, melyet Fehérvári József, a bélyeggyűjtő kör alelnöke készített és gondoz naprakészen.

Az alelnök úgy fogalmazott: a katalógus alkalmas a saját gyűjtemény egyfajta rendszerezésére, és jelentős számú látogatója esetén segítséget nyújthat a csere lebonyolításához, a hiányok után való nyomozáshoz.

Személyesen

Mi az a személyes bélyeg? – faggattuk emberünket. Olyan szelvényes (két részből álló) bélyeg, amelynek egyik része a postai levéltovábbítás díjának lerovására szolgáló hivatalos postabélyeg, a mellette lévő szelvényre pedig a készíttető által szerkesztett tetszőleges témájú kép, ábra kerül – magyarázza. A bélyeget a Magyar Posta készíti, de tartalmára vonatkozóan (a jó ízlés határain belül) semmiféle megkötés nincs. Személyes bélyeget 2004 óta bárki készíttethet. Önkormányzatok, a település vagy valamilyen rendezvény propagálására. Civil szervezetek, leggyakrabban bélyeggyűjtő körök, valamilyen kiállításuk emlékére. Cégek reklámként, logójuk, tevékenységi körük megismertetésére. Magánszemélyek gyermekük, családtagjaik fotóival ajándékként, emlékként.

Az, hogy hányféle személyes bélyeg létezik, pontosan nem ismert, de még megbecsülni is nehéz.

A posta nem adhat ki erről információt, hiszen a szelvényes résznek nem jogtulajdonosa. Nagyságrendileg tájékoztató lehet: amíg a Magyar Bélyegek Árjegyzéke 1867-től napjainkig a 6000. sorszám felé tart, addig a személyes bélyegekből a gyűjtőktől már eddig több mint 2500 különböző képi információ érkezett.

Hogyan lehet gyűjteni, rendszerezni ezt a bélyegfajtát? – kíváncsiskodtam tovább. A gyűjtők körében természetesen felmerült az igény a rendszerezésre, katalogizálásra. A kiadás körülményeiből adódik, hogy hivatalos, átfogó nyilvántartás nincs a kiadott bélyegekről, éppen ezért a múlt év elején Fehérvári József a saját és Hermann István pápai gyűjtő ötlete alapján megkeresett számos bélyeggyűjtőt, hogy bocsássák rendelkezésükre gyűjteményük e körbe tartozó bélyegeinek képeit. A kezdeményezés pozitív visszhangra talált.

– Megkezdhettem hát a bélyegképek rendszerezését, és egy internetes katalógus összeállítását – fejti ki József. – Az idei év elejére sikerült elkészíttetni a számítógépes programot, ami könnyen áttekinthető formában mutatja be a két és félezres állományt. A Személyes bélyegek katalógusa elérhető az interneten, a http://szemelyesbelyeg.filafehervar.hu címen.