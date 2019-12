Fehérvár Hangja, avagy Aliz Csodaországban

„Kovács Aliz!” – A 16 éves lány azóta eksztázisban van, mióta meghallotta nevét a fehérvári Vörösmarty Színház színpadán állva.

Noha a fiatal tehetség Pakson él, hétköznapjait jellemzően Fejér megyében, azon belül is Bodajkon tölti. Itt a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola tanulójaként állja meg helyét az intézményben nap mint nap.

– Hetedik osztályos voltam, amikor eldöntöttem, művészeti iskolában szeretnék tanulni. Azt tudtam, hogy Pécsett és Székesfehérváron működik ilyen iskola, s azzal is tisztában voltam, hogy az előző helyre nem szeretnék menni. Azért, mert bár a komolyzenét hallgatni szeretem, énekelni kevésbé, Pécsett pedig főleg ezt a stílust részesítik előnyben. Székesfehérvár lehetőségeit csak részben ismertem, így kutakodni kezdtem. Ekkor találtam rá a bodajki iskolára, amit először egy nyílt nap keretében fedeztem fel. A látvány, a hallott információk, a lehetőségek nagyon tetszettek, így egyértelmű volt az út – fogalmazott Aliz, akit a december 8-i Fehérvár Hangja zenei tehetségkutató gálán győztesként hirdetett ki a neves szakmai zsűri. Mind­ezek ellenére még nem tudja, a jövőben valóban az énekléssel fog-e foglalkozni, netán tengerbiológus vagy autószerelő lesz.

A lány hangját csak hét éve képzi „hivatalos” keretek között, vagyis ekkor kezdett el énektanárhoz járni, innen számítja azt, hogy komolyabban foglalkozik az énekléssel. Úgy érzi, ettől kezdve énekhangja folyamatosan épül(t), csakúgy, mint zenei kiállása. Arra mégsem számított, hogy megnyeri a Fehérvár Hangja címet.

– Egészen szeptemberig fel sem vetődött bennem, hogy jelentkezzem a megmérettetésre. Ám miután az iskolából többen is neveztek a versenyre, és több társam, valamint a tanáraim is biztattak, úgy gondoltam, én is szerencsét próbálok. Utána már csak sodródtam az árral: előbb a válogatóba, onnan az elődöntőbe, majd a döntőbe jutottam. Arra, hogy megnyerem, egyáltalán nem számítottam.

Legbelül persze szerettem volna, ha az én nevemet mondják ki a legvégén, de ezt valószínűleg mindegyik versenyzőtársam elmondhatja magáról – mesélt lelkesen Aliz, aki, mint fogalmazott, azóta is eksztázisban van, időbe telik, mire feldolgozza a történteket. A gálán mintegy húszan szurkoltak Aliznak élőben, a családján kívül a rokonság több tagja, édesanyjának a munkatársai, barátjának a családja, de még az egyik zenekarából a gitáros és az ő felesége is drukkolt a lánynak, és örült a sikernek.

Igen, jól olvassák: a 16 éves énekesnek már saját zenekara van. Nem is egy, hanem három!

– Mindhárom zenekar feldolgozásokat játszik, van, ahol a rockos-popos vonal a jellemző, máshol blues stílusú zenét játszunk, de a country és a mai zenék átdolgozása is megjelenik az előadásainkban. Leginkább Pakson és környékén zenélünk, de az egyik együttessel már terjeszkedünk: a közeljövőben Bajára megyünk. Székesfehérváron is nagyon szívesen játszanánk, remélem, a Fehérvár Hangja által erre is lesz majd lehetőség – tekint a jövőbe Aliz, aki az egyik együttesben egyedüli frontember, a másikban egy fiúval ketten énekelnek, míg a harmadikban öten dalolnak együtt, mindenki a maga stílusában. A próbák mindhárom esetben hétvégén zajlanak – péntektől vasárnapig –, hiszen hétköznap a lány iskolában van. Ráadásul míg az egyik „banda” székhelye Paks, a másik kettőé Tolna.

– Az első zenekarba az énektanárom és egy volt tanítványa révén kerültem. Ebben a formációban a lány csak kisegítő énekesként szeretett volna szerepelni, lényegében a helyére kerestek énekest. Így kerültem képbe. Elhívtak egy meghallgatásra, s végül engem választottak. Onnan aztán a basszusgitáros átvitt az újabb, akkor alakuló zenekarba, ahonnan pedig a dobos ajánlásával kerültem a harmadikba – követték egymást az események. Nem mellesleg ez a három történet 2018 májusa után játszódik, hiszen Aliz ekkor csatlakozott az első zenekarhoz.

A zenei tehetségkutató hétvégi döntőjén elsőként állt színpadra, ami még a szakmai zsűri szerint is nagy feladat – mégis úgy látták, a lány megugrotta a lécet, s még az sem érződött, hogy izgulna, szemben a válogatóban vagy az elődöntőben nyújtott produkciójával. Nem remegett a hangja, a mozdulatai sem tükröztek izgalmat. Pedig belül mást érzett! A végső megmérettetésen – bodajki tanára javaslatára – Alicia Keys How Come You Don’t Call Me című számát énekelte.

– Először nem örültem a választásnak, nem ezt a számot szerettem volna elénekelni, mert más stílus ahhoz képest, amit én alapvetően képviselek. Aztán engedtem a „nyomásnak”, mert többen biztattak, s azt mondták, ebben a dalban meg tudom mutatni a hangomat – emlékezett Aliz. Nos, már ismerjük a végeredményt: valóban megmutatta a hangját.

S bár azt nem tudja, pontosan milyen szempontok alapján értékelték, nagyon örül annak, hogy 2019-ben ő lett Fehérvár Hangja. Pár nappal a döntőt követően lapunknak úgy fogalmazott: – A tanórákon már a tanárok is észrevették, hogy nem lehet velem mit kezdeni, egész nap elvarázsolt vagyok. Mintha egy másik világban lennék: Aliz Csodaországban.