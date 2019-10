Ész, erő és oly szent akarat – Az aradi vértanúk emlékét Knézich Károly alakján keresztül idézzük meg

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverését követően az osztrák megtorlógépezet 1849 őszén, Aradon kívül Pesten, Pozsonyban és Kőszegen összesen mintegy hetven halálos ítéletet hajtott végre.

Október 6-a ma nemzeti gyásznap, amelyen a tizenhárom aradi vértanúval együtt minden mártírról megemlékezünk. A 170. évfordulóhoz érve, a figyelem fókuszát személyesebbre vonva, az aradi vértanúk emlékét ezúttal Knézich Károly alakján keresztül idézzük meg. Aki ebben segítségünkre lesz, nem más, mint egyik ükunokája, az olvasók előtt már bizonnyal nem ismeretlen fehérvári doktornő: Szinyei Katalin. Kevés aradi vértanú leszármazottainak köre oly népes, mint Knézich Károlyé, akire 140 utód gondol vissza főhajtással az évi rendes találkozókon. Katalin nagyobbik bátyjának, Szinyei Bélának köszönhetően mára minden Knézich-sarj „fent van a térképen”.

Közismert: a tizenhárom aradi vértanú nevét elősorolva talán ha négy-öt akad közöttük, amelyik „magyarosan” cseng. Azonban az ő életrajzaikat föllapozva is rögtön előtűnnek az örmény, a szláv és a ki tudja még, hányféle nációból érkezett felmenők. Valójában hát a Barcstól délnyugati irányban hatvan kilométerre fekvő horvát falucskában, granicsár- [délvidéki határőr – szerk.] dinasz­tiába, Karlo Knezić néven született ükapa sem lóg ki jobban az aradi vértanúk sorából, mint a dúsgazdag örmény családból származó Kiss Ernő. De ha már sor, mi alkotta annak gerincét? Mi vonta egy lobogó alá annyiféle egyéniség önfeláldozását? A doktornő fölidézte: már kislány korában, amint a nagyszüleitől először hallott az aradi vértanúkról és az üknagypapáról, érdekelni kezdte: él-e valahol a többi vértanúnak is hozzá hasonló, távoli kisunokája – mert akkor ők egymással, a közös sors okán, valamiképpen rokonok volnának.

Bizonyosan a sorsközösség alapvető emberi érzéséből szöktek fel Damjanich 1849. március 5-én, hajnalban elhangzott szavai is, amelyek Knézich Károly hadsegéde, Bóbik Gusztáv tudósításában maradtak fönn, az 1890-ben kiadott Aradi vértanúk albumában. A majd 130 éves kötetből a doktornő olvasta fel az alábbiakat: „Mikor Knézich dandárját az éjjeli sötétségben egy rozoga kompon s nehány kis molnárladikon épen Várkony alatt a Tisza jobb partjára szállítá, Damjanich is a partra jött s stentori hangon Knézichet nevén hívni kezdé. A két nemes keblű vitéz azelőtt még sohasem látta volt egymást. Mikor a középnél is valamivel kisebb s inkább gyönge, mint erős alkatú Knézich az óriás termetű Damjanich előtt megállt s halkan nevét mondá, a könnyekig megindult Damjanich Knézichet keblére ölelve, felkiálta: Örömemtől reszketek, hogy az én szemem végre ismét egy szlávot s hozzá még granicsár férfit lát, aki jobban fél Istentől, mint a világ hatalmasaitól.” Másutt pedig, az 1840-es évek hazai hangulatát jellemzendő, a következőt jegyezte le Bóbik: „Magyarországban épen akkor indult meg a még ma is fejlődő nemzeti és társadalmi újjászületés, mely a keresztény humanizmust tűzvén ki főelvül, ifjú bájában valamennyiünket egyaránt elbűvölt.” Amivel szemben pedig ez az újjászületés bontakozóban volt, arról az egykori hadsegéd így írt: „Ausztriában a szent szövetség a legmerevebb bürokracziát szülte meg, mely gépi érzéketlenségében minden eszmét, igyekezetet már csírájában elnyomott és évtizedeken át a legsivárabb stagnácziót képviselte, elvégre maga is mind korhadtabbá vált. Sőt, mert Metternich öregebb korában megsüketülve maga is mind hanyagabbá lett s majdnem az egész kormányzást az általa már csalhatatlannak tartott bürógépre hagyta: a közállapotok javulásának még reménysége is kihalóban volt.”

Ilyen körülmények között sikerült a forrongó Európa közepén a magyaroknak az 1848-as áprilisi törvények elfogadtatásával olyan közjogi helyzetet teremteni, amelyben vérontás nélkül, az alkotmányos monarchia létrehozásával nyílt meg az út az autonóm polgári és demokratikus fejlődés előtt. Olyan tisztán, mint ekkor, a történelemben máskor tán nem is mutatkozott meg: magyarnak lenni nem vérvonal dolga, inkább a szabadság krisztusi, avagy humanista eszményének szolgálatát jelenti, amelyért még az is mártíromságot vállalhat, aki egy szót sem beszél Kazinczy és Petőfi nyelvén. Mint Bódik tudósításában áll, Knézich egy alkalommal így fogalmazott: „Nézzék, uraim: ezen népnek boldogságáért vívunk mi vajúdva a kétséges sorssal. De meg is érdemli, mert Európában nincs több olyan nyílt, józan és emberséges nép, mint a magyar nép.”

Szinyei Katalin felidézte: az ükapa mártírhalálát felesége, az egri szerb családból származó Kapitány Katalin csupán négy évvel élte túl, két árvát hagyva maga után. Knézich Olgáról és Irénről az egri Bartakovics érsek gondoskodott, majd úgy alakult, hogy a lányokat egy módos testvérpár, a Grőber fivérek vették feleségül. Az egri Grőber temető a fiúk földadományaként került később a város tulajdonába. Olga, a doktornő dédnagymamája két év híján megérte a 20. századot. Amely, mint tudjuk, az újabb generációknak nem hozott sokkal több jót, mint az előző a régieknek.

A legújabb századba lépve pedig – tehetnénk hozzá – ismét csak ott tartunk, hogy amíg errefelé a keresztény szabadság gondolatát ízlelgetik, a mai szent szövetség a kormányzást újfent az önjáró „bürógépre” hagyja.