Dédipapa nyomdokain jár a pázmándi Virányi Gergely

Vannak, akik naponta haladnak el mellette, s még ha be is pillantanak néha a rusztikus kőhalmokból épült kerítés mögé, aligha ismerik túl jól a világot mögötte. Pedig a lovasberényi az ország egyik legrégebbi, eredeti helyén fennmaradt zsidó temetője.

Történetéről egy 16 éves környékbeli fiatal készített kisfilmet, amely nemzetközi pályázaton ért el különdíjat. Virányi Gergely nem véletlenül jött el ide és mesélt a temetőről.

Az íves kősírok mementóként sorakoznak a nyári melegtől megszikkadt, magasodó fűszálak között. Lovasberényben, a zsidó temetőben járunk, amely a főút mellett, a község határában helyezkedik el, s egy kőrakásos kerítés veszi körül. Egy 16 éves fiú számára ez a hely furcsa, szorongó érzést kelt, hiszen más, mint a városokban, falvak szélén található temetkezési helyek többsége.

A Ciszterci Szent István Gimnázium fiatal diákja, Virányi Gergely elismeri: kissé borzongató érzés volt itt járni, forgatni s megismerni a múltat, amely nemcsak a helyi zsidóké, de mindenkié, akit gyökerei ide kötnek. Hogy Gergely hogy került ide, arról ő maga mesélt. Filmet készíteni pedig azért érkezett, mert pályázat kínálta a témát. A helyi zsidó temetők bemutatására pályázhattak ugyanis fiatalok egy nemzetközi megmérettetésen, amelyet az Európai Bizottság által támogatott ESZF Európai Zsidó temetői kezdeményezés és a Zsidó Örökségért Alapítvány együttműködésével szerveztek. Az ifjúsági pályázatra 7 országból 98 filmet, prospektust és weboldalt készítettek a versenyzők, ezek mindegyike egy-egy helyi zsidó temetőt s azok történelmét mutatta be. A versenyzők közt volt tehát a pázmándi Virányi Gergely is, akinek alkotását a virtuális díjátadó ceremónián különdíjban részesítette a zsűri.

Gergely először még csapatban szeretett volna pályázni, de betegségek miatt végül egyedül állt neki a témának: kutatásai során új, a mai fiatalok számára komfortos virtuális világból is ki kellett lépnie. S ez meglepte őt – meséli –, de főleg az, hogy talán még több információhoz is jutott az internet világán túl…

– Nagyon magas színvonalú nemzetközi versenynek ígérkezett ez a lehetőség, melyet több országban is meghirdettek. S mivel alapból szeretek videókat vágni, s adott volt egy, a családomban ismert téma, ezért nekiálltam. A határidő szorított, így felvettem pár vágóképet, összevágtam, majd elkezdtem kutatni. Ám hamar kiderült, hogy interneten sem volt róla szinte semmi adat. Így kaptam helyi segítséget, könyveket, melyekből dolgozhattam – meséli Geri, akinek többek közt a lovasberényi polgármester, Südi Mihály, a helytörténész Szűcs Józsefné és testvére, valamint Kormos Szilvia: A lovasberényi zsidó temető című kötet segített a történelem feltárásában. A fiatal maga vágta, fordította és narrálta tehát az anyagát. S hogy miért választotta ezt a témát, az elég hamar kiderül, már a videónarrációjából is: dédnagyapja, Reichenbach János nyomdokain indult el, aki Lovasberényből származik, s a helyi római katolikus egyházközség elnöke volt. Ő és Csikvári István közösen tettek azért, hogy a temetőt felújítsák.

– Dédipapát csak pár évig ismerhettem. És azt mondják, hogy általában a néhány éves gyerekek nem nagyon emlékeznek, nekem mégis nagyon sok emlékem van róla – mondja a 16 éves fiú. Dédnagypapája meghatározó személyiségét persze azért sem feledhette, mert később is sokat mesélt róla neki a család, a dédnagymama. – Azt mindig is tudtuk, hogy volt köze a temető felújításához, a részletekre azonban én csak a film készítése közben figyeltem fel. Ekkor körvonalazódott bennem az is, hogy miért beszéltek a családomban mindig olyan sokat arról, hogy tiszteljük mások vallását, mert akkor ők is fogják a te vallásodat. Én ugyanis keresztény családban nevelkedem, melyben fontos más vallások tisztelete. Ez pedig egészen biztosan a dédnagypapa örökségéből ered.

A különdíjas kisfilm már az elején arról szól, ahogy a fiatalembert a dédipapa vezette ezen az úton: „Dédnagyapám nyomdokain indultam el – éreztem a kezeit a vállamon, amikor átléptem a temető kapuját. Őseim tisztelete, hagyományaik ismerete a legfontosabb, amire szüleim, nagyszüleim, dédszüleim tanítottak” – mondja benne. Itt derül ki az is, milyen történelmi múlt kötődik ehhez a temetőhöz, s hogy a helyi zsidók Morvaországból költöztek ide, akiket a földesúr készséggel fogadott. 1720-ban zsinagógára kaptak támogatást, s a 18. század második felére kialakultak a hitélet, az oktatás, a hitközség szervezeti keretei is. Az 1830-as évekre a lakosságnak már az egyharmadát az izraeliták tették ki – tárta fel a fiatalember a múltat, s így jutott el a temető helyszínéig, ahová a környező települések zsidó lakosai is temetkeztek.

Mint kiderül, a második világháború teljesítette be a zsidók tragédiáját Lovasberényben is: 51-en lettek a holokauszt áldozatai. Emléküket őrzik a temető sírkövei. A szemlélődő – akár a kisfilm készítője – azonnal észreveheti, hogy két elkülöníthető részre osztható a terület: az első részben elszórtan helyezkednek el a sírok, a felsőben pedig jól követhető sorokba rendezve állnak. A feliratok nemcsak héber, de német, jiddis és magyar részleteket is tartalmaznak. A temetői séta során egyértelművé válik, hogy ahogy az idő haladt, úgy nőtt a sírok mérete és díszítettsége is. Az ország egyik legrégebbi, eredeti helyén fennmaradt zsidó temetőjében 737 sír található: a legidősebb eltemetett 95, a legfiatalabb pedig 3 éves volt. A legrégebbi sír 279, legfiatalabb pedig 80 éves. A dédipapa öröksége azonban még nem olyan régi, s ez a filmből is kiderül: a temető rendbetétele az ő közbenjárásának is köszönhető, s nemzetközi összefogás eredményeként 2003-ban kerülhetett rá sor.