Borsi Andrea: A csodavárás, a hit a Mikulásban és a Jézuskában végigkíséri az óvodáskort

A december a csodák hónapja – legalábbis a kisgyerekeknek biztosan. De meddig hisznek a Mikulásban, a Jézuskában?

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Elnézve az utcán, a bevásárlóközpontban szaladgáló „Mikulásokat”, furcsa, hogy még a nagyobbacska gyerekek is hisznek az egyetlen igazi nagy szakállú létezésében, aki bemegy éjszaka a házakba, és az ablakban hagyja az ajándékot. S ugyanígy furcsa, amikor már kisiskolás gyerekek várják, hogy a Jézuska küldje vagy hozza az ajándékokat karácsonykor a fa alá. Ám a gyermeki lélek ilyen: hinni akar a csodákban, és sokszor még az egyértelmű jelek, utalások ellenére sem hajlandó tudomást venni a valóságról. Miért és meddig lehet ez így?

Borsi Andrea gyermek- és ifjúságpszichológus elmondta: a csodavárás, a hit a Mikulásban és a Jézuskában végigkíséri az óvodáskort.

A formális gondolkodás megjelenése (ez az iskoláskor kezdete) szempontjából azonban jó, ha a gyermek 6-7 évesen már megtudja, mi is történik valójában. Persze előfordul, hogy a nagyobb ovisok korábban rájönnek a turpisságra, de ha nem, akkor később finoman rá lehet őket vezetni arra, hogy mi az igazság. Ha ennek ellenére ragaszkodnak ahhoz, hogy létezik Mikulás és Jézuska, akkor megegyezhet a család abban, hogy a gyerekek még várják őket – tanácsolja Borsi Andrea. Idővel azért fontos a felvilágosítás, mert sajnos megtörténhet, hogy a kisiskolást cikizik a társai azért, mert fantáziavilágban él. Ennél jobb az, ha otthon a szülő meséli el, hogy ki hozza valójában az ajándékokat. A legjobb természetesen az, amikor a gyermek magától jön rá és kérdezi meg, mi történik igazából.

Andreának három gyermeke van, akik 8, 11 és 14 évesek. A legkisebb lány még mindig hisz mind a Jézuskában, mind a Mikulásban, pedig előfordult, hogy az ajándékot együtt vették meg az apukájával. A két fiú közül a nagyobb magától jött rá elsős­ként, hogy mi az igazság, de mivel a szülők megkérték, hogy ne avassa be a kisöccsét, ezért erre odafigyelt. A kisebb fiú végül az óvoda végén tudta meg a bátyjától, hogy a Jézuska és a Mikulás helyett a család adja az ajándékokat. A kislány fantáziavilágára pedig még mindenki odafigyel, neki még nem árultak el semmit.

A felvilágosítás kisiskolás korban lehet aktuális

Levelet is írt

Egy székesfehérvári édes­apa elmesélte, hogy 9 éves kisebbik fia egyértelműen hisz a Mikulásban és a Jézuskában. Utóbbinak levelet is írt, amelyben telefont kért, és megkérte szüleit, hogy irományát juttassák el a megfelelő helyre. A szülők már most jelezték neki, hogy a telefon nem lehetséges, a Jézuska a kérést most nem tudja teljesíteni, de helyette majd nyáron megpróbálják a szülők… A nagyobbik, 14 éves fiú is tett még ki kekszet és tejet a Mikulásnak. Ő a karácsony kapcsán már csak annyit mondott a szüleinek, hogy szükség volna számítógépcserére… Tehát mindketten fantáziavilágban élnek valamennyire.

Már sejti

Mogyoródi Zsófia két, 8 és 10 éves lánya szintén várja még a csodát, a Mikulást és a Jézuskát is. A nagyobbik már ugyan figyel, kérdezősködik, sőt azt is látta egyszer, hogy a nagymama rejtette el a mikuláscsomagot, ennek ellenére elhiszi, hogy van igazi Mikulás. Talán azért is, mert tavaly látta a belvárosban. Az osztályukban pedig a gyerekek egy része már tudja, hogy a szülők csomagolnak, ajándékoznak, a másik részük viszont még hisz a Jézuskában. Otthon az ajándékok titokban kerülnek az ablakba és a fa alá, a szülők nem leplezték le egyelőre a csodát. Zsófia úgy van vele, hogy szeretné a gyerekeket addig meghagyni ebben a fantáziavilágban, ameddig azt ők szeretnék, ameddig tudnak hinni a csodában.