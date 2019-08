Baranyai Dániel, alias Eckü a kezdetektől fogva tagja a Hősök formációnak

A közös történet 2001-ben kezdődött – és változásokkal ugyan, de azóta is íródik.

A Hősök nevű formáció négy alapító tagja közül három jelenleg is aktív, Baranyai „Eckü” Dániel és Ozsváth „Mentha’”Gergely a színpadon, Komjáti „Mr. JoeKer” Ádám pedig a dalszerzésben. Zenekari felállásban összesen nyolcan zenélnek együtt. Ezúttal a frontemberrel, Ecküvel beszélgettünk az idei FEZEN nyitónapján.

A Hősök egy olyan csapatnév, amitől sokat vár az ember.

– Pedig nem kell túlmisztifikálni: anno, 2001-ben készítettünk egy dalt, ami nekünk és a barátainknak is nagyon tetszett, így ez lett a nevünk. Nem nagy történet, de nekünk sokat jelent.

Két duóból állt össze a jelenlegi alap, így a csapat kezdetben négy főt számlált. Most pedig már összesen nyolcan, zenekarként vagytok a színpadon.

– Való igaz, már zenekari felállásban vállalunk koncerteket. Ebben az ősalapítók közül Mentha és én maradtunk, Joeker pedig bő tíz éve már, hogy a háttérmunkákat vezényli. Kimásztunk a klasszikus hiphopból, mert szerettünk volna egy picit továbblépni, mást csinálni – ennek a hozománya, hogy 2019-ben kizárólag zenekarral zenélünk. Így is sok mindent megéltünk, korábban egy fehérvári énekesnő, Vörös Janka is tagja volt az együttesnek, most Szélinger Anna énekel. Mióta Brash kilépett, váltottunk, azóta van vokál a dalokban és a koncerteken, de nem az eladhatóság miatt, hanem mert így érezzük jól magunkat. Az underground hiphop jó volt, de nem rekedhetünk meg egy szinten: az életünkben is a továbblépést kerestük, keressük mindig, a húszas és a harmincas éveink között van különbség, amely a zenekari filozófiánkban is megjelenik.

Azt jól látom, hogy így egyre többen nyitnak a zenéitek felé? Hogy lényegében már nem rétegzenét játszotok?

– Az a fajta hiphop, amit játszottunk, néhány évvel ezelőttig még rétegzene volt. A befogadást, a változást nagyban segítette a zenekari felállás, és az, hogy a rádiók, tévék elkezdték játszani a dalainkat. Már egy nagyobb közeg is nyit felénk, nem csak a „bő gatyások”. Talán azt is kijelenthetjük, hogy a szubkultúrák egy része eltűnt, vagy legalábbis alaposan átalakult: a fiatalok lényegében mindenféle stílusú zenét meghallgatnak, legyen az rap vagy diszkó, hiszen az internet világában már számos információ, így a zene is könnyen elérhető. Ha pedig érdekes az, amit csinálsz, nagyobb közönséget érhetsz el, felfedeznek a neten.

Ez átalakítja azt is, hogyan kell gondolkodni egy zenekarról?

– Régen öt-hatéves távlatokban gondolkodtunk, most két-három évente megújul a zeneipar, a trendek, az, hogy mi számít menőnek. Mi még abban a korszakban is játszottunk, amikor undergroundos formációként CD-eladásból komoly bevételünk volt, s például abból forgattunk be videoklipekre pénzeket. Öt éve digitális bevétele nem volt még a zenekarnak, ma pedig már sok esetben innen finanszírozunk kiadásokat, projekteket, próbatermet. Az egész zenei szakma is egy élethosszig tartó tanulás. Jómagam tanultam rendezvényszervezést, újságírást és közgazdaságtant is, ezeket mind igyekszem zenekari szinten is kamatoztatni.

Úgy látszik, sikerül, hiszen 2001 óta töretlenül zenéltek.

– Többen, hála az égnek, élvezzük a csapatmunkát. A Hősök egyfajta kreatív műhely lett. A zenekar magja évek óta együtt játszik. Szerencsére a kémia jól működik közöttünk, ez pedig valóban fontos ahhoz, hogy fennmaradjunk ennyi időn keresztül.

A Fehérvári Zenei Napok hallgatósága több alkalommal is találkozhatott már veletek, milyen az itteni közönség?

– Ugyan volt pár év kihagyás, de most újra itt járhattunk. Kis színpadot, helyszínt kaptunk, de nem is ez a lényeg, hanem a közönség: a nulladik napon is bulit kell csinálni, kiszolgálni az emberek igényeit, megfelelni az elvárásaiknak. Alapvetően szeretjük Fehérvárt. A közönség hálás, bár egy átalakulásról itt is beszélhetünk. Most régi és új dalokat egyaránt magunkkal hoztunk. Tavaly a Petőfi Kultúrtanszéken játszottunk, az egy szuper klubbuli volt.

Ezek szerint a helyszín is sokat számít.

– A fesztiválokra alapvetően kikapcsolódni jönnek az emberek, ilyenkor jobbára nem a világmegfejtős dalok érdeklik őket. Azokat az önálló, hosszabb fellépéseken érdemes játszani. A fesztiválokon célunk, hogy a közönségünk kiszakadjon a mindennapokból, ide a bulizósabb dalok kellenek!