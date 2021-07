Takácsné Hutvágner Dia az első lajoskomáromi kézművestábor megálmodója

Takácsné Hutvágner Diána az első lajoskomáromi kézművestábor megálmodója.

Dia egyik lételeme a kreativitás. Több alkotó célú kezdeményezés is kapcsolható a nevéhez. Rendszeresen vesz részt újabb és újabb képzéseken, hogy minél több technikában mozogjon jártasan. Idén nyáron 13 ügyes kezű fiatal vágott bele segítségével az első lajoskomáromi kézművestáborba. A programok széles palettáján szerepelt többek között batikolás, akrilfestés, mandalakészítés és pasztellrajzolás. Hogyan fogalmazódott meg a kézművestábor ötlete? – kérdeztem.

– Egy kislány anyukája kérdezte meg tőlem, nem szeretnék-e egy festőtábort tartani. Innen indult a kézművestábor gondolata, hogy ne csak a festést, hanem több technikát is megismertessek a gyerekekkel. Mint szülő nekem is gondot okoz nyáron, hogy hogyan foglaljam le a gyermekemet, talán ezzel a táborral egy kicsit a szülőknek is segítek. A tábor lezárása egy kiállítás a gyerekek alkotásaiból, így bárki megtekintheti, hogy min is munkálkodtak a héten a gyerekek. Egy Figura Ede-koncerttel is készülünk a gyerekek számára – árulta el Dia.

A táboron kívül több kreatív és közösségépítő program is fűződik a nevéhez, mint például a Fess-tegető alkotócsoport. Erről is ejtettünk pár szót.

– A csoport Bak Mária segítségével indult el 2018 októberében. Tőle tanultuk meg az alapokat, segített nekünk kiismerni a festés művészetének titkait. Egy év közös alkotás után, 2019 decemberében megszerveztük első önálló kiállításunkat Lajoskomáromban. Aktívan tíz fő vesz részt az alkotásban, néha 1-2 fő csatlakozik még hozzánk egy-egy festmény erejéig – tudhattuk meg a beszélgetés során.

A közös alkotás nagy élmény lehet a csapat számára. Mindannyian ugyanazzal a technikával dolgoznak? – érdeklődtem tovább.

– A technikáról annyit, hogy a legtöbben feszített vászonra dolgozunk akrilfestékkel, de olyan is van köztünk, aki olajtechnikával fest – tudtuk meg. Lajoskomáromban nem ez az első kézműves-foglalkozás Dia szervezésében. A továbbiakban erről mesélt.

– Általában évszakokhoz, ünnepekhez kötődően állítom össze ezeket a foglalkozásokat. Legutóbb a járvány miatt a lajoskomáromi könyvtárral közösen egy húsvéti videósorozatot készítettünk. Négy részt forgattunk, húsvéti dekorációkat mutattam be, majd a videók a könyvtár közösségi oldali csatornáira kerültek ki, így bárki elkészíthette őket otthon – válaszolta a beszélgetőtársam.

A virággal egy mosolyért egy országos akció, aminek Dia is rendszeres résztvevője.

– A virággal egy mosolyért akciót legelőször egy kedves dolognak tartottam, ezért is csatlakoztam hozzá. Szerettem volna, hogy ne csak a városokban, de itt, a mi kis falunkban is részesei legyenek az emberek ennek a kezdeményezésnek. És nem mellesleg nagyon jó érzés, amikor egy kis virággal örömöt tudok csempészni a mindennapokba.