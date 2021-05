A zsoké, aki ezernél is több versenyt nyert

Nemrég levél érkezett Ráckeresztúrra, melyben páratlan sportpályafutásra hívták fel a helyi újság szerkesztőjének figyelmét: Varga Zoltán zsoké több mint ezer versenyt nyert negyvenéves pályafutása idején.

Ritkaság egy kis település életében, hogy valami igazán szenzációs történjék. A felfedezés, hogy az 1964-ben született Varga Zoltán a ráckeresztúri általános iskolában végzett, önmagában nem volna meglepő, hiszen jó páran ballagtak már el az évek, évtizedek során ebből az alma materből. Ám Varga Zoltánból világhírű zsoké lett, több országban dolgozott, jelenleg Angliában él. Nem mindennapi sportpályafutását felesége, Vargáné Tavaszi Gyöngyi és Sereg András sportújságíró segítségével idézzük föl, Zoltán ugyanis egy évekkel ezelőtti lovas baleset miatt sajnos nem tudta vállalni az interjút.

– Zoli tizennégy éves korában felkerült Pestre, a szülei – Toldi Mária és Varga István – mindig is büszkék voltak rá. Amíg édesapja élt, tartotta a kapcsolatot az emberekkel, tudtak az ő híres zsoké fiáról – idézi a múltat Gyöngyi. Ha röviden kellene összefoglalni Zoli pályafutását: 1400 galoppversenyt nyert, ebből ezret Magyarországon, négyszázat Európában, Amerikában és egy kicsi arab államban, Kuvaitban.

Sereg Andrástól tudjuk, hogy a lósport rajongói minden bizonnyal figyelemmel követik a magyar zsokék életútját, teljesítményét. Varga Zoltán több mint negyven esztendeje ült lóra mint kezdő zsoké, akkoriban huszonnyolc kiló volt és mindössze tizenöt éves. Ahogy egy interjúban felidézte, eredetileg a szobafestő szakmát választotta volna, s a bátyja szeretett volna mindenáron zsoké lenni, de édesapjuk lebeszélte. Zoli viszont meggondolta magát, s a lovak mellett köteleződött el egy életre. Galló Mihálynál kezdte elsajátítani a zsokéság minden csínját-bínját. Első versenyét 1981-ben Piróg nyergében nyerte, majd sorban jöttek a sikerek.

Magánélete is jól alakult: Tavaszi Gyöngyivel 1983-ban kötött házasságot. A kettejük közötti harmónia talán annak is köszönhető, hogy Gyöngyi is szorosan kötődik a magyar lóversenyzéshez, szeretettel gondoskodik a tehetséges négylábúakról.

Zoli életútjában fordulópont az 1984-es év, ekkor került Aperianov Zakariáshoz, akinek istállójában számos kiváló lóval találkozhatott. Ebben az évben harmincnyolcszor haladt át elsőként a célvonalon. Nemcsak remek négylábúakkal, de kiváló kollégákkal is együtt dolgozhatott, hiszen az istállótulajdonoson kívül Vas Józseftől, az is tálló első lovasától is sokat tanult, aki mindig szeretettel figyelmeztette ifjabb társát a hibáira, s tanácsokkal látta el, hogyan lehetne még jobb lovas.

Varga Zoltán komolyabb sikerét 1985-ben aratta, amikor Try Starral megnyerte a Báró Wesselényi Miklós Emlékversenyt és a Szent László Díjat. 1988-ban lett először champion itthon. Miként Sereg András kiemeli, mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert Zoli Ausztriában háromszor is elhódította e címet, és volt, hogy a két országban egyaránt bajnok volt. A nagy álom 1989-ben teljesült, ebben az évben megvédte bajnoki címét, és sikerült a derbygyőzelem is Tabán nyergében. Pályafutásában különleges év 1991. Ekkor ugyanis, egészen pontosan október 7-én hármas holtversenyben győzött a Belmont Parkban. Mondani sem kell talán, mennyire ritka az ilyen, a krónikák szerint ötven, de inkább százévente történik „triple dead-heat”.

Sereg András felhívja a figyelmet Zoli káprázatos pályafutására, melynek során megnyerte a Magyar Derbyt, a Kincsem Díjat kétszer, az Imperiál Díjat ötször, a Batthyány–Hunyady-díjat hatszor, a Káposztásmegyeri Díjat hatszor, a Millenniumi Díjat ötször, a Szent László Díjat ötször, és szintén ötször azt a Budapesti Díjat, amely ma annak a Kállai Pálnak a nevét is viseli, aki Zoli előtt hatvanöt győzelemmel a ranglistát vezető lovasunk (Kállai 1090, Varga 1035). Zoli legemlékezetesebb győzelmének a 2005-ös Imperiál Díjat tartja, amikor a startnál beragadtak Lidohill-lel, de így is megnyerték a futamot. A sikeres sportember egy interjúban szólt arról, mi szükséges ahhoz, hogy valakiből jó zsoké legyen: kell hozzá alázat, nagyon sok szorgalom és kell egy kis fanatizmus. Ezenkívül ha kicsit jobban megy a szekér, ne bízzuk el magunkat. Ő maga mindig is nagyon szerényen beszélt a sikereiről. A Varga házaspár 2016-ban az Egyesült Királyságba költözött. Zoli a volt válogatott labdarúgó, Mick Channon angliai istállójába került mint munkalovas, ahol – tevékenysége elismeréseként – egy csodálatos ugrólovat neveztek el róla. Legutóbb William Haggasnál állt alkalmazásban, ám jelenleg sajnos nem tud dolgozni. Felesége elevenítette föl életük sorsfordító pillanatait: „A 35. házassági évfordulónk napján Zoliék a lovakat edzették reggel. 50-60 kilométeres sebességgel mentek, amikor lezuhant a lováról, és mozdulatlan maradt! Mindenki halálosan megijedt, mert nem tért magához, helikopter vitte a kórházba. Közölték velem a kórházban, hogy nem biztos, hogy felébred, hogy életben marad. Agyi aneurizmája volt, ami az eséstől súlyosbodott. Megműtötték, azután három keserves hónap következett, hogy hogyan tér vissza. Semmiben nem bíztam, csak az ő csodás akaratában és erejében, és imádkoztam! Csodaszámba menő felépülésen van túl, de mindez lelkileg nagyon megviselte őt. Mindent meg tud csinálni, de az egyik szemére nem lát, a bal keze nem tökéletes, és nehezen beszél, néha gondolkodnia kell. Hiányoznak neki a lovak és a mozgalmas élet.”

Varga Zoltánra még egy műtét vár Angliában, utána azt tervezik, hogy hazaköltöznek Magyarországra. Miként Gyöngyi mondja: „Hiányzik a család, az unoka, hiszen a vírus miatt nem tudunk utazni, mi sem fiatalodunk, velem is bármi történhet, így szükségünk van a családra.” A világot járt zsokéra tisztelettel és szeretettel gondolnak a ráckeresztúriak, és nem mindennapi sportpályafutását a helyi értéktárban is szeretnék megőrizni.