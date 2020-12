A tortái által fejezi ki magát a zichyújfalui Bolla Zoltánné

A Cake International Virtual Edition nemzetközi online tortakészítő versenyen a Gyermeki szív nevű munkájával ezüst­érmet szerzett a zichy­újfalui Bolla Zoltánné. Vele beszélgettünk.

– Már gyerekkoromban is nagyon sokat sütöttem, de sokszor ért kudarc, hogy nem úgy sült meg a piskóta, vagy nem olyan lett, mint amilyenre elterveztem, és így gyorsan elment tőle a kedvem. 2011-ben, ahogy elköltöztünk a férjemmel a szülőktől, ismét előjött bennem a szenvedély a sütés iránt. Ahogy megszülettek a gyerekek, a különböző ünnepi alkalmakra a tortájukat természetesen én készítettem el, és ekkor már nemcsak a sütés része, de a kreatív oldala is megtetszett. 2016-ban elvégeztem a cukrászati iskolát, és mondhatni, hogy azóta foglalkozom ezzel egy kicsit többet – fogalmazott a zichyújfalui lakosú háromgyermekes édesanya, Bolla Zoltánné a család ebédlőasztalánál. Magát annak ellenére is „hobbicukrásznak” vallja, hogy a bejárati ajtótól balra lévő fal tele volt a versenyeken elért eredmények plakátjaival, okleveleivel – igazi családias hangulat fogadott.

Mint mondta, több oka is volt annak, hogy néhány éve a cukrászszakmára váltott.

– Egyrészt a versenyek miatt csináltam meg a képzést, hiszen amikor elkezdett komolyabban érdekelni a cukrászat, még nem volt amatőr kategória, csak profi cukrászok indultak, s persze nekik volt csak esélyük, így nem volt más mód felvenni velük a versenyt. Másrészt pedig hivatásszerűen is el szerettem volna helyezkedni a szakmában, de később rá kellett jöjjek, hogy a gyerekek miatt erre egyszerűen nincs lehetőségem. Erről ugyan letettem, de arról nem, hogy egyszer egy tortaműhelyem legyen majd – árulta el a tősgyökeres zichyújfalui asszony, akinek mindkét szülője helybéli. Édesanyja a Szőlőhegyen élt, majd Zichyújfalura költözött, férjének szülei pedig mindig is itt laktak – tehát a hely mindenképpen ide köti. Elmesélte azt is, most hogyan álmodja meg a saját tortaműhelyét, s mi a legközelebbi, kézzelfogható célja.

– Mindenképpen itt, Zichyújfalun tervezem megvalósítani a műhelyt. Két verzió lehetséges. Vagy a házunk oldalában építünk egy külön helyiséget, ahol tudok dolgozni, vagy a falu központjában vennénk ki egy üzletet, de ez még tényleg messze van, hiszen elég költséges. Ennél közelebbi terv, hogy minél hamarabb szeretnék elkezdeni online oktatóvideókat gyártani, ahol elmagyaráznám, mit hogyan kell készíteni, milyen alapanyagokat használjunk a sütéshez.

Végül szóba került maga a remekmű. Gyermeki szív névvel lett legutóbb ezüstérmes a képünkön látható alkotás.

– Elsődleges szempont számomra, hogy amit készítek, azt meg lehessen csinálni ehető formában is. Ez nem ehető, belülről hungarocell, az álló kislány például gabonamasszából van, és arra került az ehető ételfesték, de a szoknyája cukorcsipke. Én unidec masszával szoktam dolgozni, de külföldön a fondant és a modellezőcsoki keveréke az elterjedt, hiszen az sokkal kenhetőbb, mint az unidec, de sokkal drágább is. A kislány ruhaujjának vége például ostyából van – osztotta meg a titkokat Bolla Zoltánné, aki hangsúlyozta, férje (aki éppen munkában volt) rengeteget segít, és támogatja a szenvedélyét.