A tabajdi Jármy Vince szeretne egyszer a felnőtt válogatott tagja lenni

Vince nemrégiben ezüstérmet szerzett a harmadik nyári ifjúsági olimpián.

Jármy Vince (Némethy Bertalan Alapítvány), a Buenos Airesben megrendezett ifjúsági olimpián Európa díjugrató válogatottjának tagjaként csapatban ezüstérmet szerzett. A díjugrató csapatban hibátlan pályát lovagolt a 2. fordulóban és az összevetésben, ami nagymértékben hozzájárult a sikerhez. Észak-Amerika jobb időeredményével előzte meg az európai gárdát. A magyar lovas Walterstown Cruise Z-t lovagolta, az ifiolimpián ugyanis, az öttusához hasonlóan, sorsolt lovakkal indulnak a versenyzők.

– A lovak meghatározzák a mindennapjaimat, a közelebbi és távolabbi jövőmet egyaránt – vág egyből a közepébe a Fejér megyei olimpikon. – Kedves lovaim közül, a nemzetközi sportpályafutástól már visszavonult Prímát emelném ki, akivel sok emlékezetes sikert értünk el. Tehetséges, különleges intelligenciájú, igazi küzdő típus.

A nagy célok eléréséhez csapatmunkára van szükség

Vincével arról beszélgetünk: mi az, amit a lovak adni tudnak az embernek, és mi az, amit az ember tud adni a jószágnak? A lovak együttműködők, segítik az embert, nagy empátiával bírnak – magyarázza. Sokféle feladatra képezhetők, és mindig őszinték. Közelebb kerülhetünk általuk a természethez. És fordítva: a lovat az ember társának, egyenrangú sporttársának fogadja, gondozza, szereti és tiszteli. A család meghatározó szerepe elvitathatatlan az ifjú sportoló életében. Szülei felmenői között sok lovas kötődésű családtag volt, lovakat tenyésztettek, képeztek a második világháború előtt. A családi iratok között találtak egy kézzel írt családi méneskönyvet az 1840-es évekből. Ükapja, Szunyogh Albert vezette az 1928-as amszterdami olimpia magyar lovas csapatát, nagymamája, Gulácsy Mária éppen ötven éve szerzett olimpiai csapatezüstérmet Mexikóban, párbajtőrözőként.

Édesapja állatorvos, édesanyja lovasedző, mindketten versenyeztek korábban díjugratásban. Négy testvére közül Tibor militaryban nemzetközi szinten versenyzett, most „díjugrat”, ahogyan kisebb húga, Kinga is.

– Csodálatos és felejthetetlen élmény volt Buenos Aires – meséli. – Az ember életében csak egyszer vehet részt ifjúsági olimpián, erre rímel az olimpia mottója is: Feel the Future, azaz Érezd a jövőt! Az olimpia szellemisége szerintem minden sportolót megérintett: négy­ezer fiatal 302 országból, egy helyszínen… Sok új barátot, ismerőst szereztem a világ távoli országaiból, és persze a magyar csapatból is. Jármy Vince, új lovával, a 12 éves Quirosával kezdte meg az idei nemzetközi szezont. A németországi Redefinben – a háromcsillagos, nagy presztízsű meghívásos versenyen, ahol olimpiai és világbajnokokkal szerepelt együtt – jól sikerült a debütálás; Fontainebleau-ban, a franciaországi ifjúsági Európa-bajnokságon viszont még nem alkottak összeszokott párost. A nyár végi országos bajnokságra aztán már jöttek az eredmények: elnyerte a fiatal lovas bajnoki címet.

Szeretne egyszer a felnőtt válogatott tagja lenni

Másik lova, a hazai tenyésztésű JB Koronaőr sokat fejlődött ebben az évben, versenyről versenyre magabiztosabban ugrott: ezért döntöttek úgy, hogy benevezik őt a belgiumi Lanakenbe, a fiatal lovak világbajnokságára. A hétéves lovak számára kiírt viadal az egyik legnehezebb kategória, és ebben a versenyben érték el a kimagasló, egyéni 12. helyezést a rendkívül erős, kétszáz fős mezőnyben. Ebben a kategóriában ez a legjobb, magyar sportoló által elért eredmény.

Az ifjú lovas jövőre érettségizik a budapesti Baár-Madas Református Gimnáziumban, agráregyetemre készül, de a versenyzést nemzetközi szinten kívánja folytatni. Áll a következő megmérettetések elé, szeretne egyszer a felnőtt válogatott tagja lenni.

– Hitvallásom a sporthoz kötődik – fejti ki érdeklődésünkre. – A lovassport megtanít arra, hogy a sikert és a kudarcot egyaránt jól viseljem, s hogy a nagy célok eléréséhez csapatmunka kell. Kedvenc idézetem is a lovakról szól. Winston Churchill mondta: „Az élet egyetlen olyan pillanata sem kárba veszett idő, amit nyeregben töltünk”.

Vince végül azt is elárulja, hogy szabadidejében szívesen focizik a testvéreivel és a barátai­val. Szeret rajzolni is: leginkább – nem meglepő – lovakat…

